Ученые развеяли миф об исчезновении древней цивилизации острова Пасхи

Согласно мифу, в 1722 году всего пару тысяч островитян встречали европейцев, высадившихся на берегу.

Новое исследование Университета Бингемтон штата Нью-Йорк предполагает, что демографического коллапса, лежащего в основе мифа об острове Пасхи, никогда не было. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Бытует миф о том, что жители острова Пасхи вырубили все деревья, возможно, чтобы засеять поля сельскохозяйственными культурами или воздвигнуть знаменитых каменных истуканов. Такое решение островитян привело к катастрофическому краху цивилизации. Всего несколько тысяч островитян встречали европейцев, высадившихся на острове в 1722 году.

Но действительно ли произошел демографический коллапс, лежащий в основе мифа об острове Пасхи? Антропологи из Университета Бингемтон Роберт ДиНаполи и Карл Липо считают, что все произошло иначе.

Их исследование было публиковано в журнале Nature Communications.

Остров Пасхи, или Рапа-Нуи на родном языке островитян, долгое время был в центре изучения вопросов, связанных с экологическими катастрофами. Но, чтобы найти ответы на эти вопросы, исследователям вначале необходимо узнать уровень населения острова. Тогда они смогут дать ответ на вопрос, произошел ли действительно коллапс, и если да, то каковы его масштабы.

"Большая часть научных и популярных дискуссий об острове была сосредоточена вокруг идеи, что произошел демографический коллапс и что он коррелирует во времени с изменениями климата и окружающей среды", – говорит ДиНаполи.

Остров, который был заселен между XII и XIII веками нашей эры, в прошлом был покрыт лесом, но позже деревья были вырублены. Чаще всего ученые указывают на расчистку территории по инициативе человека для ведения сельского хозяйства и появление инвазивных видов, таких как крысы. Утверждается, что эти экологические изменения снизили шансы цивилизации на выживание и привели к демографическому спаду.

Вдобавок ко всему в 1500 году произошли климатические изменения, связанные Эль-Ниньо. Колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана привели к более засушливому климату на острове Пасхи.

В новом исследовании ученые выяснили, что на острове наблюдался устойчивый рост населения с момента его первоначального заселения до встречи с европейцами в 1722 года. После этой даты две модели показывают плато в росте населения, в то время как еще две модели указывают на возможное сокращение.

Авторы исследования утверждают, что нет никаких доказательств того, что островитяне бессистемно рубили пальмы на острове. Текущие исследования показывают, что вырубка лесов была продолжительной и не привела к катастрофической эрозии. Постепенно на месте вырубленных деревьев выросли сады, повышая продуктивность сельского хозяйства. Во время засухи люди могли полагаться на пресноводные прибрежные течения.

Строительство статуй моаи на острове Пасхи продолжалось даже после прибытия европейцев.

Миф о нескольких тысячах людей, встречавших путешественников, оказался всего лишь легендой. Исследование говорит о том, что численность островитян не уменьшалась, а увеличивалась.

Соавтор исследования Карл Липо считает, что распространенный миф скорее всего, больше связан не с древней цивилизацией, а с современными людьми.

По словам Липо, способы древних народов справляться с климатическими и экологическими изменениями, не обязательно отражают текущие глобальные кризисы. Фактически, они могут многому научить современных людей.

"Существует естественная тенденция думать, что в прошлом люди были не такими умными, как мы, и что они совершали больше ошибок, но на самом деле все наоборот. Они произвели потомство и их успех в прошлом, позволил появиться нашему настоящему", – подытожили ученые.