Учені знайшли спосіб виявляти "непомітні" бурі на Сонці до того, як стане пізно

Ці сонячні бурі можуть бути дуже потужними, що може привести до потенційно катастрофічних подій.

Деякі з найбільш відомих потенційних катастрофічних подій для Землі — це сонячні спалахи. У той час як нормальна сонячна активність може бути відхилена магнітним полем планети, що іноді призводить до вражаючих полярних сяйв, більші сонячні спалахи становлять небезпеку, повідомляє Sciencealert

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Учені з Міжнародного інституту космічних наук у Берні, Швейцарія, знайшли спосіб, як краще відстежувати ці потенційно небезпечні природні явища.

Надзвичайно великі викиди корональної маси (CME) трапляються рідко, і вони зазвичай не спрямовані на Землю.

Так було в 2012 році, коли масивний сонячний спалах пройшов повз Землю, але він міг вивести з ладу електромережі та знищити супутники на орбіті планети.

Спалахи такого розміру, як спалах 2012 року, відносно легко виявити за допомогою звичайних методів зондування через їхній розмір і розташування.

Ці датчики можуть стежити за більш яскравими областями на поверхні Сонця, які вказують на сонячний спалах, або спостерігати за самим спалахом, коли викид енергії йде із Сонця в космос.

На жаль, ті ж методи зондування не можуть виявити найважливіший вид корональних викидів — тих, які націлені прямо на нас, але не викликають проявів яскравості. Вони називаються "непомітними" корональними викидами маси.

Зазвичай їх помічають тільки тоді, коли вони долітають до Землі, і немає жодного уявлення про те, де вони утворилися на Сонці. Проте вчені використовували дані, зібрані космічним апаратом NASA STEREO, який відстежив походження чотирьох невидимих викидів корональної маси на Сонці.

Коли вчені згодом проаналізували ці дані, вони помітили, що змінну схему яскравості, яка з'явилася для всіх чотирьох невидимих CME.

Учені вважають, що ці зміни вказують на формування невидимого CME, що дає вченим час для виявлення та підготовки до потенційного масивного удару CME, як тільки будуть виявлені схожі закономірності.

Однак виявлення самих закономірностей може виявитися непростим завданням.

Те, що апарат STEREO знайшов джерела CME, використані в дослідженні, було справжньою удачею — космічний корабель опинився в потрібному місці та в потрібний час.

Щоб повністю реалізувати новий метод виявлення, буде потрібно більше даних, щоб змоделювати структуру недавно виявлених корональних викидів маси й області їх походження.

Допомогти в цьому може космічний апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter, який повинен мати можливість збирати необхідні дані в межах своєї місії.

Він також може допомогти зі ще складнішим завданням — виявленням "наднепомітних корональних викидів маси", які не відображаються на коронографі, стандартному приладі, використовуваному для виявлення інших видів сонячних спалахів.