Ученые нашли способ обнаруживать "незаметные" бури на Солнце до того, как станет поздно

Эти солнечные бури могут быть очень мощными, что может привести к потенциально катастрофическим событиям.

Некоторые из наиболее известных потенциальных катастрофических событий для Земли — это солнечные вспышки. В то время как нормальная солнечная активность может быть отклонена магнитным полем планеты, что иногда приводит к впечатляющим полярным сияниям, более крупные солнечные вспышки представляют опасность, сообщает Sciencealert

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Ученые из Международного института космических наук в Берне, Швейцария, нашли способ как лучше отслеживать эти потенциально опасные природные явления.

Чрезвычайно большие выбросы корональной массы (CME) случаются редко, и они обычно не направлены на Землю.

Так было в 2012 году, когда массивная солнечная вспышка прошла мимо Земли, но она могла вывести из строя электросети и уничтожить спутники на орбите планеты.

Вспышки такого размера, как вспышка 2012 года, относительно легко обнаружить с помощью обычных методов зондирования из-за их размера и расположения.

Эти датчики могут следить за более яркими областями на поверхности Солнца, которые указывают на солнечную вспышку, или наблюдать за самой вспышкой, когда выброс энергии идет из Солнца в космос.

К сожалению, те же методы зондирования не могут обнаружить самый важный вид корональных выбросов — тех, которые нацелены прямо на нас, но не вызывают проявлений яркости. Они называются "незаметными" корональными выбросами массы.

Обычно их замечают только тогда, когда они долетают до Земли, и нет никакого представления о том где они образовались на Солнце. Тем не менее, ученые использовали данные, собранные космическим аппаратом NASA STEREO, который отследил происхождение четырех невидимых выбросов корональной массы на Солнце.

Когда ученые впоследствии проанализировали эти данные, они заметили изменяющуюся схему яркости, которая появилась для всех четырех невидимых CME.

Ученые считают, что эти изменения указывают на формирование невидимого CME, что дает ученым время для обнаружения и подготовки к потенциальному массивному удару CME, как только будут обнаружены похожие закономерности.

Однако обнаружение самих закономерностей может оказаться непростой задачей.

То, что аппарат STEREO нашел источники CME, использованные в исследовании, было настоящей удачей — космический корабль оказался в нужном месте и в нужное время.

Чтобы полностью реализовать новый метод обнаружения, потребуется больше данных, чтобы смоделировать структуру недавно обнаруженных корональных выбросов массы и области их происхождения.

Помочь в этом может космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter, который должен иметь возможность собирать необходимые данные в рамках своей миссии.

Он также может помочь с еще более сложной задачей — обнаружением "сверхнезаметных корональных выбросов массы", которые не отображаются на коронографе, стандартном приборе, используемом для обнаружения других видов солнечных вспышек.