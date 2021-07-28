Вампір віком 100 тис. років. В Аргентині знайдені останки гігантського кажана

Учені підтвердили, що знайдена щелепна кістка належить вимерлому виду гігантських кажанів-вампірів.

Щелепна кістка виду Desmodus draculae, яку знайшли в аргентинській печері, допомагає заповнити прогалини в історії цих тварин і, можливо, допоможе зрозуміти, чому ці кажани в підсумку вимерли, повідомляє Sciencealert

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Кажани сьогодні складають приблизно 20% усіх відомих видів ссавців, з огляду на той факт, що вони з'явилися близько 50 мільйонів років тому.

Але скам'янілостей прадавніх кажанів знайдено дуже мало, і кожне таке відкриття дуже цінне для науки, особливо коли йдеться про кажанів-вампірів.

"Це єдине сімейство кажанів у світі, яке викликає цікавість через легенди про Трансільванію та графа Дракулу", — говорить палеонтолог Маріано Магнуссен із Музею природничої грамотності в Мірамаре, Аргентина.

"Насправді це мирні істоти, які харчуються кров'ю тварин, а іноді й людей протягом декількох хвилин, не викликаючи дискомфорту. Погано те, що вони можуть передавати сказ або інші хвороби, якщо вони заражені. Безсумнівно, що їхні доісторичні родичі вели себе так само ".

[ + – ] Знайдена щелепна кістка стародавнього кажана-вампіра Фото: ScienceAlert

Сьогодні тільки три з приблизно 1400 відомих видів кажанів є кажанами-вампірами, або Desmodontinae, або гемофагами — вони харчуються тільки кров'ю інших істот.

Усі три види можна знайти тільки в Центральній і Південній Америці: звичайний вампір (Desmodus rotundus), мохноногий вампір (Diphylla ecaudata) і білокрилий вампір (Diaemus youngi).

Ці три види мають багато спільного, що припускає, що гематофагія розвинулася в кажанів тільки один раз і що всі види кажанів-вампірів, існуючі та вимерлі, походять від спільного предка. Скам'янілі останки вимерлих видів кажанів-вампірів можуть допомогти зрозуміти, чому сучасні види вижили.

"Скам'янілі останки кажанів рідко зустрічаються в Аргентині", — говорить палеонтолог Сантьяго Брізуела з Національного університету Мар-дель-Плата в Аргентині.

Учені знають про існування D. draculae з моменту його першого опису в 1988 році. Він жив під час плейстоцену в Центральній і Південній Америці аж до відносно недавнього часу: були виявлені останки кажанів, які не встигли закам'яніти, що дозволяє припустити, що вид, можливо, зник лише кілька сотень років тому.

Це був найбільший кажан-вампір із коли-небудь існуючих. Він був приблизно на 30% більшим, ніж його найближчий із нині живих родичів, звичайний вампір з розмахом крил приблизно 50 сантиметрів.

Щелепні кістки знайшли у відкладеннях епохи плейстоцену в печері недалеко від міста Мірамар. Це важливо, тому що за життя кажана печера була притулком гігантського лінивця, ймовірно, з сімейства Mylodontidae.

[ + – ] Давня кажан-вампір в печері гігнтского лінивця. Ілюстрація. Фото: ScienceAlert

Це може бути важливим ключем до розгадки таємниці, як жили кажани. Деякі вчені вважають, що D. draculae харчувалася гризунами або оленями, але інші підозрюють, що їхньою здобиччю були величезні тварини. Те, що останки летючої миші знайшли в печері гігантського лінивця, може означати, що останнє твердження правильне.

Якщо це так, то це узгоджується з теоріями про те, що кількість летючих мишей скоротилася після зникнення величезних тварин близько 10 000 років тому, кажуть учені. Хоча за допомогою всього лише одного примірника неможливо зробити правильний висновок.

"Є два варіанти, — говорить Брізуела. — Або кажан жив у печері та полював на її мешканців, або кажан сам був здобиччю стародавньої сови, і вона його просто відригнула на підлогу печери".

Скам'янілість також може дещо розповісти про стародавній клімат цього регіону. Звичайний кажан-вампір живе приблизно в 400 кілометрах на північ від того місця, де були виявлені останки. Це говорить про те, кажуть учені, що місцевий клімат 100 000 років тому відрізнявся від сучасного.