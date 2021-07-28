Вампир возрастом 100 тыс. лет. В Аргентине найдены останки гигантской летучей мыши

Ученые подтвердили, что найденная челюстная кость принадлежит вымершему виду гигантских летучих мышей-вампиров.

Челюстная кость вида Desmodus draculae, которую нашли в аргентинской пещере, помогает заполнить пробелы в истории этих животных и возможно поможет понять, почему эти летучие мыши в конечном итоге вымерли, сообщает Sciencealert

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Летучие мыши сегодня составляют примерно 20% всех известных видов млекопитающих, учитывая тот факт, что они появились около 50 миллионов лет назад.

Но окаменелостей древних летучих мышей найдено очень мало и каждое такое открытие очень ценно для науки, особенно когда речь идет о летучих мышах-вампирах.

"Это единственное семейство летучих мышей в мире, которое вызывает любопытство из-за легенд о Трансильвании и графе Дракула", — говорит палеонтолог Мариано Магнуссен из Музея естественных наук в Мирамаре, Аргентина.

"На самом деле это мирные существа, которые питаются кровью животных, а иногда и людей, в течение нескольких минут, не вызывая дискомфорта. Плохо то, что они могут передавать бешенство или другие болезни, если они заражены. Несомненно, что их доисторические родственники вели себя так же".

[ + – ] Найденная челюстная кость древней летучей мыши-вампира Фото: ScienceAlert

Сегодня только три из примерно 1400 известных видов летучих мышей являются летучими мышами-вампирами или Desmodontinae, или гемофагами — они питаются только кровью других существ.

Все три вида можно найти только в Центральной и Южной Америке: обыкновенный вампир (Desmodus rotundus), мохноногий вампир (Diphylla ecaudata) и белокрылый вампир (Diaemus youngi).

Эти три вида имеют много общего, что предполагает, что гематофагия развилась у летучих мышей только один раз и что все виды летучих мышей-вампиров, существующие и вымершие, произошли от общего предка. Окаменелые останки вымерших видов летучих мышей-вампиров могут помочь понять, почему современные виды выжили.

"Окаменелые останки летучих мышей редко встречаются в Аргентине", — говорит палеонтолог Сантьяго Бризуэла из Национального университета Мар-дель-Плата в Аргентине.

Ученые знают о существовании D. draculae с момента его первого описания в 1988 году. Даный жил во время плейстоцена в Центральной и Южной Америке, вплоть до относительно недавнего времени: были обнаружены останки летучих мышей, которые не успели окаменеть, что позволяет предположить, что вид, возможно, исчез всего несколько сотен лет назад.

Это была самая большая летучая мышь-вампир из когда-либо существовавших. Она ​​была примерно на 30% больше, чем ее ближайший из ныне живущих родственников, обыкновенный вампир с размахом крыльев примерно 50 сантиметров.

Челюстную кость нашли в отложениях эпохи плейстоцена в пещере недалеко от города Мирамар. Это важно, потому что при жизни летучей мыши пещера была убежищем гигантского ленивца, вероятно, из семейства Mylodontidae.

[ + – ] Древняя летучая мышь-вампир в пещере гигнтского ленивца. Иллюстрация. Фото: ScienceAlert

Это может быть важным ключом к разгадке тайны, как жили летучие мыши. Некоторые ученые считают, что D. draculae питалась грызунами или оленями, но другие подозревают, что их добычей были огромные животные. То, что останки летучей мыши нашли в пещере гигантского ленивца, может означать, что последнее утверждение верно.

Если это так, то это согласуется с теориями о том, что количество летучих мышей сократилось после исчезновения огромных животных около 10 000 лет назад, говорят ученые. Хотя с помощью всего лишь одного экземпляра невозможно сделать правильный вывод.

"Есть два варианта", — говорит Бризуэла. "Или летучая мышь жила в пещере и охотилась на ее обитателей, или летучая мышь сама была добычей древней совы, и она ее просто изрыгнула на пол пещеры".

Окаменелость также может кое-что рассказать о древнем климате этого региона. Обычная летучая мышь-вампир живет примерно в 400 километрах к северу от того места, где были обнаружены останки. Это говорит о том, говорят ученые, что местный климат 100 000 лет назад отличался от современного.