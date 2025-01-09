Это потрясающе: как устройство-"моль" может улучшить ветряные турбины (фото)

Устройства, издающие высокочастотные шумы, могут сделать ветряные электростанции безопаснее для дикой природы, в частности для летучих мышей.

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Сара Фриттс из Техасского государственного университета испытала средство отпугивания летучих мышей, вдохновленное молью, которое может сделать ветряные электростанции безопаснее для летучих мышей. Об этом пишет Yale Climate Connections.

Как отмечают в издании, у летучих мышей острое чувство эхолокации, но по какой-то причине они врезаются в шумные ветряные турбины. Некоторые виды даже сталкиваются с сокращением популяции из-за ударов лопастей.

Чтобы решить эту проблему, ученые изучили методы отпугивания этих животных. К примеру, когда тигровая моль сталкивается с летучей мышью, она излучает высокие частоты, которые глушат сонар летучих мышей.

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Используя эту идею, люди создали устройства, издающие высокочастотные шумы. Исследование Сары Фриттс показало эффективность подобных устройств в отпугивании некоторых видов летучих мышей. Эксперимент проходил в просторной клетке для полетов размером как олимпийский бассейн

"Это потрясающе. Однако, согласно физике звука, звук на таких высоких частотах распространяется не очень далеко", — отметила Сара Фриттс.

Сара Фриттс испытала устройство для отпугивания летучих мышей Фото: National Library of Medicine

В издании подчеркнули, что турбины становятся больше, а их лопасти длиннее, поэтому устройство на башне турбины может не излучать достаточно сильный сигнал, чтобы отпугивать летучих мышей. Поэтому исследователи разрабатывают системы, которые можно устанавливать прямо на лопастях.

Напомним, итальянский архитектор Рено Пьяно в сотрудничестве с транснациональной корпорацией ENEL Green Power разработал ветряную турбину Dragonfly Invisible, вдохновленную стрекозой.

В свою очередь ученые из Университета Альберты в Канаде доказали, что интеграция в ветряные турбины винглетов, вдохновленных крыльями андского кондора, может увеличить выработку энергии в среднем на 10%.