Це приголомшливо: як пристрій-"міль" може поліпшити вітряні турбіни (фото)

Пристрої, що видають високочастотні шуми, можуть зробити вітряні електростанції безпечнішими для дикої природи, зокрема для кажанів.

Related video

Сара Фріттс із Техаського державного університету випробувала засіб відлякування кажанів, натхненний міллю, який може зробити вітряні електростанції безпечнішими для кажанів. Про це пише Yale Climate Connections.

Як зазначають у виданні, у кажанів гостре почуття ехолокації, але з якоїсь причини вони врізаються в галасливі вітряні турбіни. Деякі види навіть стикаються зі скороченням популяції через удари лопатей.

Щоб вирішити цю проблему, вчені вивчили методи відлякування цих тварин. Наприклад, коли тигрова міль стикається з кажаном, вона випромінює високі частоти, які глушать сонар кажанів.

Важливо

"Засмічують країну" і "викликають рак": Трамп різко висловився проти вітряних турбін

Використовуючи цю ідею, люди створили пристрої, що видають високочастотні шуми. Дослідження Сари Фріттс показало ефективність подібних пристроїв у відлякуванні деяких видів кажанів. Експеримент проходив у просторій клітці для польотів розміром як олімпійський басейн

"Це приголомшливо. Однак, згідно з фізикою звуку, звук на таких високих частотах поширюється не дуже далеко", — зазначила Сара Фріттс.

Сара Фріттс випробувала пристрій для відлякування кажанів Фото: National Library of Medicine

У виданні наголосили, що турбіни стають більшими, а їхні лопаті довшими, тож пристрій на вежі турбіни може не випромінювати достатньо сильний сигнал, щоб відлякувати кажанів. Тому дослідники розробляють системи, які можна встановлювати прямо на лопатях.

Нагадаємо, італійський архітектор Рено П'яно у співпраці з транснаціональною корпорацією ENEL Green Power розробив вітряну турбіну Dragonfly Invisible, натхненну бабкою.

Своєю чергою вчені з Університету Альберти в Канаді довели, що інтеграція у вітряні турбіни вінглетів, натхненних крилами андського кондора, може збільшити вироблення енергії в середньому на 10%.