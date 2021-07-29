Експеримент, що заворожує. Вчені вперше створили металеву воду золотистого кольору

У ході експерименту вчені створили тонкий шар металевої води золотистого кольору на зовнішній стороні краплі рідкого металу.

Більшість людей може здивуватися, дізнавшись, що вода насправді є ізолятором — принаймні, коли вона абсолютно чиста. Однак вода, яка йде з крана, є добре відомим провідником електрики через солі та домішки, які в ній містяться. Але створення чистої металевої води або провідної води довгий час було проблемою для вчених, повідомляє New Atlas.

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Але тепер команда дослідників із 11 організацій з усього світу зробила це за допомогою синхротрона BESSY II в Берліні. Вони з'єднали воду з лужним металом, який, як відомо, легко вивільняє електрони з зовнішніх оболонок своїх атомів.

Проблема в тому, що вода і лужні метали, як відомо, погано поєднуються — метали можуть шипіти, запалати та навіть вибухнути при потраплянні в воду. Тому для цього експерименту вчені змінили порядок звичайної суміші та покрили лужний метал тонким шаром води.

Спочатку всередину вакуумної камери подавали краплі натрій-калієвого (Na-K) сплаву, який існує у вигляді рідини при кімнатній температурі. Потім у камеру подавали водяну пару, в результаті чого утворилася дуже тонка плівка на металевій краплі. Електрони та катіони металів потім перемістилися зі сплаву Na-K у воду, створюючи провідну металеву воду.

[ + – ] Процес, під час якого металева вода утворюється спочатку з краплі натрій-калієвого сплаву, потім стає золотого кольору в міру того, як електрони і катіони металів переміщаються в воду. Фото: New Atlas

"Фазовий перехід у металеву воду можна побачити неозброєним оком! — каже доктор Роберт Зайдель, автор дослідження. — Срібляста натрій-калієва крапля покривається золотим сяйвом, що дуже вражає".

Щоб з'ясувати, що відбувається, вчені досліджували металеву воду за допомогою спектроскопії оптичного відображення та синхротронної рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Це підтвердило металеву фазу.

"Наше дослідження не тільки показує, що металеву воду можна створити на Землі, але також характеризує спектроскопічні властивості, пов'язані з її красивим золотистим металевим блиском", — говорить Зайдель.