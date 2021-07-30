Космічний телескоп "Чандра" зробив знімок незвичайного зіткнення скупчень галактик

У скупченні галактик Abell 1775, розташованому приблизно в 960 мільйонах світлових років від Землі, група астрономів виявила виникнення унікальних структур у процесі зіткнення скупчень галактик.

Скупчення галактик — це найбільші структури у Всесвіті, утримувані разом гравітацією, що містять сотні або навіть тисячі окремих галактик, занурених у гігантські океани дуже гарячого газу. У скупченнях галактик звичайна матерія, така як атоми, з яких складаються зірки, планети та все інше на Землі, перебуває в основному у формі гарячого газу та зірок. Маса гарячого газу між галактиками набагато більша за масу зірок у всіх галактиках. Ця звичайна матерія пов'язана в скупченні гравітацією темної матерії ще більшої маси. Через величезні маси та швидкості, злиття скупчень галактик є одними з найбільш енергійних подій у Всесвіті, повідомляє Scitechdaily

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У новому дослідженні скупчення галактик Abell 1775, розташованого приблизно в 960 мільйонах світлових років від Землі, група астрономів під керівництвом Андреа Боттеон із Лейденського університету в Нідерландах оголосила, що вони виявили спіралеподіну структуру в рентгенівських даних "Чандри". Вона з'явилася під час зіткнення скупчень галактик.

Під час зіткнення двох скупчень галактик різного розміру менше скупчення починає проникати в більше через те, що воно має більше гравітаційне тяжіння. У міру того, як менше скупчення рухається крізь більше, його гарячий газ видаляється через тертя. Він залишає після себе хвіст. Після того, як центр меншого скупчення проходить повз центр більшого, газ у хвості починає зустрічати менший опір і пролітає над центром свого скупчення. Це може привести до розгалуження хвоста, коли він летить у сторону, вигинаючись при видаленні від центру скупчення.

Останні дані космічного телескопа "Чандра" містять докази наявності такого вигнутого розгалуженого хвоста. На новому зображенні скупчення Abell 1775 хвіст видно разом із областю газу, званою "холодним фронтом", яка щільніша та холодніша, ніж газ, до якого вона входить. Хвіст і холодний фронт згинаються в одному напрямку, створюючи спіралеподібну структуру.

Раніше астрономи виявили, що скупчення Abell 1775 містить величезний струмінь і радіоджерело, які також видно на цьому зображенні. Цей струмінь виходить із надмасивної чорної діри в великій еліптичній галактиці в центрі скупчення. Нові дані показують, що довжина радіоструменя становить 2,6 мільйона світлових років. Це приблизно в два рази більше, ніж припускали астрономи раніше, і робить цей радіострумінь одним із найдовших з тих, які коли-небудь спостерігалися в скупченні галактик.