Космический телескоп "Чандра" сделал снимок необычного столкновения скоплений галактик

В скоплении галактик Abell 1775, расположенном примерно в 960 миллионах световых лет от Земли, группа астрономов обнаружила возникновение уникальных структур в процессе столкновения скоплений галактик.

Скопления галактик — это крупнейшие структуры во Вселенной, удерживаемые вместе гравитацией, содержащие сотни или даже тысячи отдельных галактик, погруженных в гигантские океаны очень горячего газа. В скоплениях галактик обычная материя, такая как атомы, из которых состоят звезды, планеты и все остальное на Земле, находится в основном в форме горячего газа и звезд. Масса горячего газа между галактиками намного больше массы звезд во всех галактиках. Эта обычная материя связана в скоплении гравитацией темной материи еще большей массы. Из-за огромных масс и скоростей слияния скоплений галактик являются одними из самых энергичных событий во Вселенной, сообщает Scitechdaily

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В новом исследовании скопления галактик Abell 1775, расположенного примерно в 960 миллионах световых лет от Земли, группа астрономов под руководством Андреа Боттеон из Лейденского университета в Нидерландах объявила, что они обнаружили спиралевидную структуру в рентгеновских данных "Чандры". Она появилась во время столкновения скоплений галактик.

Во время столкновения двух скоплений галактик разного размера меньшее скопление начинает проникать в большее, из-за того, что оно имеет большее гравитационное притяжение. По мере того, как меньшее скопление движется сквозь большее, его горячий газ удаляется из-за трения. Он оставляет после себя хвост. После того, как центр меньшего скопления проходит мимо центра большего, газ в хвосте начинает встречать меньшее сопротивление и пролетает над центром своего скопления. Это может привести к разветвлению хвоста, когда он летит в сторону, изгибаясь при удалении от центра скопления.

Последние данные космического телескопа "Чандра" содержат доказательства наличия такого изогнутого разветвленного хвоста. На новом изображении скопления Abell 1775 хвост виден вместе с областью газа, называемой "холодным фронтом", которая плотнее и холоднее, чем газ, в который он входит. Хвост и холодный фронт изгибаются в одном направлении, создавая спиралевидную структуру.

Ранее астрономы обнаружили, что скопление Abell 1775 содержит огромную струю и радиоисточник, который также виден на этом изображении. Эта струя исходит из сверхмассивной черной дыры в большой эллиптической галактике в центре скопления. Новые данные показывают, что длина радиоструи составляет 2,6 миллиона световых лет. Это примерно в два раза больше, чем предполагали астрономы раньше, и делает эту радиострую одной из самых длинных из когда-либо наблюдавшихся в скоплении галактик.