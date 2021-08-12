Космічні лицарі. У скафандрах для астронавтів можуть використовувати "розумну" кольчугу

Новий матеріал дуже гнучкий, але при цьому може витримувати навантаження в 30 разів більше власної ваги.

За словами розробників із Каліфорнійського технологічного інституту, новий матеріал, схожий на той з якого робили кольчуги для середньовічних лицарів, може бути використаний в майбутньому для створення скафандрів. Надрукований на 3D-принтері матеріал не тільки захистить астронавтів під час переміщень на Марсі, але може бути використаний для обшивки космічних кораблів, щоб захистити їх від метеоритів та інших небезпек, що підстерігають в космосі, повідомляє dailymail.co.uk.

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Фото: Daily Mail

Можна використовувати і на Землі

На Землі цей матеріал може запропонувати додатковий захист для спортсменів через свою здатність перетворюватися з м'якого і гнучкого стану на твердий і непохитний і назад.

Також, за словами вчених, з цього матеріалу можна створити екзоскелет для паралізованих людей, які знову зможуть рухатися, а також нову броню для солдатів.

Учені, щоправда, не повідомили скільки коштуватиме цей новий матеріал, а також коли він буде доступний для комерційного використання.

Фото: Daily Mail

Що таке кольчуга

Традиційна кольчуга, яку носили лицарі в середньовіччі, складається з набору пов'язаних металевих кілець. У зібраному вигляді кольчуга була міцною, але в той же час гнучкою, щоб її можна було носити на тілі. Вона захищала воїнів від стріл та ударів мечів, сокир та іншої зброї.

Новий матеріал зроблений з пластику, а не з волокон або металу, і за необхідності він може міняти свій стан від жорсткого до м'якого.

Матеріал, який налаштовується

Професор Кьяра Дарайо з Каліфорнійського технологічного інституту говорить, що стан матеріалу можна налаштовувати.

"Матеріал, що змінює свій стан, можна використовувати і в космосі", — говорить він.

"Ми думаємо, що матеріал, який може змінювати свою жорсткість за командою, може застосовуватися як захисне покриття в розгорнутих структурах, які змінюють форму і розмір", — говорить Дарайо.

Фото: Daily Mail

Випробування

У процесі випробувань, коли чинився будь-який тиск, шари пов'язаних частинок у матеріалі змінювали свої властивості. За словами Дарайо, це глибоко змінило механічну структуру, внаслідок чого матеріал перетворився з гнучкого на твердий, тому його можна буде в майбутньому використовувати в робототехніці та медицині.

Учені надрукували кольчугу на 3D-принтері, в якій кожна ланка була створена з початкових елементів, а потім помістили в герметичний пластиковий мішок і відкачали повітря. Учені з'ясували, що внаслідок тиску жорсткість матеріалу збільшилася більш ніж у 25 разів.

Фото: Daily Mail

Витримує величезні навантаження

Професор Дарайо каже, що в початковому стані цей матеріал гнучкий та одяг із нього людина може носити поверх іншого одягу.

"Коли матеріал знаходиться під тиском, взаємопов'язані частинки стискаються, роблячи тканину приблизно в 25 разів більш жорсткою, ніж в її гнучкій конфігурації", — говорить він. "Цей матеріал може витримувати навантаження, що перевищують його власну вагу в 30 разів".

На думку вчених, цей матеріал можна використовувати для створення дуже міцного одягу або екзоскелетів, а також у скафандрах астронавтів. Також цим матеріалом можна покрити зовнішню оболонку космічного корабля, який подорожує, наприклад, на Марс, для захисту від астероїдів і космічного сміття.

Професор Дарайо каже, що це дослідження є першим кроком до створення матеріалу, який буде легким, його властивості можна буде змінювати, а ще він здійснюватиме захисну функцію.