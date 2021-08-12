Космические рыцари. В скафандрах для астронавтов могут использовать "умную" кольчугу

Новый материал очень гибкий, но при этом может выдерживать нагрузки в 30 раз больше собственного веса.

По словам разработчиков из Калифорнийского технологического института, новый материал, похожий на тот из которого делали кольчуги для средневековых рыцарей, может быть использован в будущем для создания скафандров. Напечатанный на 3D-принтере материал не только защитит астронавтов при перемещениях на Марсе, но может быть использован для обшивки космических кораблей, чтобы защитить их от метеоритов и других опасностей, подстерегающих в космосе, сообщает dailymail.co.uk

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Фото: Daily Mail

Можно использовать и на Земле

На Земле этот материал может предложить дополнительную защиту для спортсменов из-за своей способности превращаться из мягкого и гибкого состояния в твердое и несгибаемое и обратно.

Также, по словам ученых, из этого материала можно создать экзоскелет для парализованных людей, которые снова смогут двигаться, а также новую броню для солдат.

Ученые, правда, не сообщили сколько будет стоить этот новый материал, а также когда он будет доступен для коммерческого использования.

Фото: Daily Mail

Что такое кольчуга

Традиционная кольчуга, которую носили рыцари в средневековье, состоит из набора связанных металлических колец. В собранном виде кольчуга была прочной и крепкой, но в то же время гибкой, чтобы ее можно было носить на теле. Она защищал воинов от стрел и ударов мечей, топоров и другого оружия.

Новый материал сделан из пластика, а не из волокон или металла, и при необходимости он может менять свое состояние от жесткого к мягкому.

Настраиваемый материал

Профессор Кьяра Дарайо из Калифорнийского технологического института говорит, что состояние материала можно настраивать.

"Материал, изменяющий свое состояние, можно использовать и в космосе", — говорит он.

"Мы думаем, что материал, который может изменять свою жесткость по команде, может применятся в качестве защитного покрытия в развертываемых структурах, которые меняют форму и размер", — говорит Дарайо.

Фото: Daily Mail

Испытания

В ходе испытаний, когда оказывалось какое-либо давление, слои связанных частиц в материале изменяли свои свойства. По словам Дарайо, это глубоко изменило механическую структуру, в результате чего материал превратился из гибкого в твердый, поэтому его можно будет в будущем использовать в робототехнике и медицине.

Ученые напечатали кольчугу на 3D-принтере, в которой каждое звено было создано из соединительных элементов, а затем поместили в герметичный пластиковый мешок и откачали воздух. Ученые обнаружили, что в результате давления жесткость материала увеличилась более чем в 25 раз.

Фото: Daily Mail

Выдерживает огромные нагрузки

Профессор Дарайо говорит, что в исходном состоянии этот материал гибкий и одежду из него человек может носить поверх другой одежды.

"Когда материал находится под давлением, взаимосвязанные частицы сжимаются, делая ткань примерно в 25 раз более жесткой, чем в ее гибкой конфигурации", — говорит он. "Этот материал может выдерживать нагрузки, превышающие его собственный вес в 30 раз".

По мнению ученых, этот материал можно использовать при создании очень прочной одежды или экзоскелетов, а также в скафандрах астронавтов. Также этим материалом можно покрыть внешнюю оболочку космического корабля, путешествующего, например, на Марс, для защиты от астероидов и космического мусора.

Профессор Дарайо говорит, что это исследование является первым шагом к созданию материала, который будет легким, его свойства можно будет менять, а еще он будет выполнять защитную функцию.