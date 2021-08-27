Заміна Хабблу на старті. Телескоп Джеймса Вебба нарешті готовий до відправлення в космос (відео)

Новий космічний телескоп пройшов усі випробування і готується до відправлення на місце запуску.

Космічний телескоп Джеймса Вебба наступного покоління — це потужний наступник знаменитого, але вже дуже старого, космічного телескопа Хаббла. Він пройшов усі перевірки і фінальні випробування і тепер готовий до того, щоб відправитися в космос на своє "місце роботи", повідомляє cnet.com.

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NASA оголосило про завершення випробувань, заявивши: "Зроблено багато роботи перед запуском телескопа Вебба, щоб гарантувати, що найскладніша у світі космічна обсерваторія після виходу в космос буде працювати так, як було задумано".

Космічний телескоп Джеймса Вебба — це спільний проект NASA, Європейського космічного агентства і Канадського космічного агентства. Він розроблений, щоб досліджувати таємниці походження нашого Всесвіту і заглянути в минуле, щоб дізнатися, як формувалися зірки, планети і галактики.

Телескоп успішно пройшов усі випробування на Землі. У травні він востаннє на поверхні планети відкрив своє золоте дзеркало. Варто зазначити, що цей телескоп NASA планувало відправити в космос ще у 2007 році, але станеться це тільки у 2021-му.

Підготовка до відправлення космічного телескопа завершиться у вересні. Його доставлять в упакованому вигляді до космодрому у Французькій Гвіані в Південній Америці. Телескоп Джеймса Вебба відправиться в космос на ракеті Ariane 5 цієї осені, можливо, не пізніше 31 жовтня.

Телескоп складається, як оригамі, і повністю розгорне своє дзеркало в космосі в міру наближення до своєї орбітальної позиції, у понад півтора мільйона кілометрів від Землі. Якщо все піде за планом, виконувати свою наукову роботу телескоп зможе приблизно через шість місяців після запуску.

У Європейському космічному агентстві телескоп Вебба називають "наступною великою обсерваторією космічної науки", оскільки космічний телескоп Хаббла проводить свою наукову діяльність уже 31 рік і пережив кілька технічних збоїв. Тому настав час нового покоління, кажуть у ЄКА.