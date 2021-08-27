Замена Хабблу на старте. Телескоп Джеймса Уэбба наконец-то готов к отправке в космос (видео)

Новый космический телескоп прошел все испытания и готовится к отправке на место запуска.

Космический телескоп Джеймса Уэбба следующего поколения – это мощный преемник знаменитого, но уже очень старого, космического телескопа Хаббла. Он прошел все проверки и финальные испытания теперь готов к тому, чтобы отправиться в космос на свое "место работы", сообщает cnet.com

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NASA объявило о завершении испытаний, заявив: "Сделано много работы перед запуском телескопа Уэбба, чтобы гарантировать, что самая сложная в мире космическая обсерватория после выхода в космос будет работать так, как было задумано".

Космический телескоп Джеймса Уэбба – это совместный проект NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Он разработан, чтобы исследовать тайны происхождения нашей Вселенной и заглянуть в прошлое, чтобы узнать, как формировались звезды, планеты и галактики.

Телескоп успешно прошел все испытания на Земле. В мае он в последний раз на поверхности планеты открыл свое золотое зеркало. Стоит отметить, что данный телескоп NASA планировало отправить в космос еще в 2007 году, но произойдет это только в 2021-м.

Подготовка к отправке космического телескопа завершится в сентябре. Его доставят в упакованном виде до космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке. Телескоп Джеймса Уэбба отправится в космос на ракете Ariane 5 этой осенью, возможно, не позже 31 октября.

Телескоп складывается, как оригами, и полностью развернет свое зеркало в космосе по мере приближения к своей орбитальной позиции, более чем в полутора миллионах километров от Земли. Если все пойдет по плану, выполнять свою научную работу телескоп сможет примерно через шесть месяцев после запуска.

В Европейском космическом агентстве телескоп Уэбба называют "следующей великой обсерваторией космической науки", так как космический телескоп Хаббла ведет свою научную деятельность уже 31 год и пережил несколько технических сбоев. Поэтому пришло время нового поколения, говорят в ЕКА.