Справляється за 5 секунд. У NASA з'явився супершвидкий помічник в пошуках кратерів на Марсі

Вчені з NASA зазвичай витрачали на пошук кожного нового кратера близько 40 хвилин.

Штучний інтелект допоміг вченим NASA знайти десятки нових кратерів на Марсі, витративши на пошук кожного близько 5 секунд. Про це повідомляє Big Think.

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Зазвичай вчені з NASA витрачають близько 40 хвилин на аналіз кожної фотографії марсіанської поверхні, яка була зроблена орбітальною станцією Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Дослідники шукають темні плями на поверхні, які не були видні раніше в цьому ж місці.

Якщо дослідник бачить ознаки нового кратера на знімку, то відкриття підтверджується за допомогою фотографій з вищою роздільною здатністю. Їх робить інший прилад MRO — камера HiRISE.

Такий метод дозволяє легко визначити приблизну дату формування кратера. Наприклад, якщо плями не було на знімках за квітень 2016 року, але воно з'явилося в 2018 році, то період формування буде між цими датами.

Таким чином, знаючи характеристики кратерів, вік яких вже відомий, вчені можуть оцінити вік старіших плям. Дані можуть поліпшити наше розуміння історії Марса, а також допомогти в плануванні місій на Червону планету.

Єдина проблема: пошуки займають занадто багато часу.

MRO робить знімки Марса вже 15 років, за цей час було зроблено 112 тис. фотографій з низькою роздільною здатністю, де кожен знімок охоплює сотні кілометрів.

Для того, щоб прискорити процес пошуку, дослідники створили алгоритм, який сканує знімки Марса. На кожен знімок ШІ витрачає всього близько 5 секунд.

В процесі навчання ШІ вчені просканували майже 7 тис. зображень. На деяких знімках були вже відкриті свіжі кратери, підтверджені камерою фотографіями HiRISE, а на інших — ні.

Після завершення навчання, алгоритм проаналізував всі зображення з низькою роздільною здатністю. Для цього вченим довелося запустити ШІ на кластері суперкомп'ютерів у Лабораторії реактивного руху НАСА (JPL).

"Було б неможливо обробити більше 112 тис. знімків за розумний проміжок часу без розподілу роботи серед безлічі комп'ютерів. Стратегія полягає в тому, щоб розбити проблему на дрібніші завдання, які можуть вирішуватися паралельно", — говорить експерт з JPL Гері Доран.

Завдяки потужності комп'ютерів ШІ зміг швидко сканувати марсіанські зображення. Виявлені натяки на кратери, знайдені алгоритмом, перевірялися вченими за допомогою камери HiRISE.

Свої перші кратери ШІ виявив ще минулого року, і з тих пір алгоритм знайшов ще десятки нових плям на Марсі.

Дослідники сподіваються, що в майбутньому ШІ зможе допомогти знайти ще більше марсіанських кратерів, можливо, протягом всього декількох тижнів після їх утворення. Також не виключено, що ШІ допоможе в пошуках кратерів і на інших планетах.