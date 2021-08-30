Справляется за 5 секунд. У NASA появился супербыстрый помощник в поисках кратеров на Марсе

Ученые из NASA обычно тратили на поиск каждого нового кратера около 40 минут.

Искусственный интеллект помог ученым NASA найти десятки новых кратеров на Марсе, потратив на поиск каждого около 5 секунд. Об этом сообщает Big Think.

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Обычно ученые из NASA тратят около 40 минут на анализ каждой фотографии марсианской поверхности, которая была сделана орбитальной станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Исследователи ищут темные пятна на поверхности, которые не были видны ранее в этом же месте.

Если исследователь видит признаки нового кратера на снимке, то открытие подтверждается с помощью фотографий более высокого разрешения. Их делает другой прибор MRO – камера HiRISE.

Такой метод позволяет легко определить приблизительную дату формирования кратера. Например, если пятна не было на снимках за апрель 2016 года, но оно появилось в 2018 году, то период формирования будет между этими датами.

Таким образом, зная характеристики кратеров, возраст которых уже известен, ученые могут оценить возраст более старых пятен. Данные могут улучшить наше понимание истории Марса, а также помочь в планировании миссий на Красную планету.

Единственная проблема: поиски занимают слишком много времени.

MRO делает снимки Марса уже 15 лет, из за это время было сделано 112 тыс. фотографий с низким разрешением, где каждый снимок охватывает сотни километров.

Для того, чтобы ускорить процесс поиска, исследователи создали алгоритм, который сканирует снимки Марса. На каждый снимок ИИ тратит всего около 5 секунд.

В процессе обучения ИИ, ученые просканировали почти 7 тыс. изображений. На некоторых снимках были уже открытые свежие кратеры, подтвержденные камерой фотографиями HiRISE, а на других – нет.

После завершения обучения, алгоритм проанализировал все изображения с низким разрешением. Для этого ученым пришлось запустить ИИ на кластере суперкомпьютеров в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

"Было бы невозможно обработать более 112 тыс. снимков за разумный промежуток времени без распределения работы среди множества компьютеров. Стратегия заключается в том, чтобы разбить проблему на более мелкие задачи, которые могут решаться параллельно", – говорит эксперт из JPL Гэри Доран.

Благодаря мощности компьютеров ИИ смог быстро сканировать марсианские изображения. Обнаруженные намеки на кратеры, найденные алгоритмом, проверялись учеными с помощью камеры HiRISE.

Свои первые кратеры ИИ обнаружил еще в прошлом году, и с тех пор алгоритм нашел еще десятки новых пятен на Марсе.

Исследователи надеются, что в будущем ИИ сможет помочь найти еще больше марсианских кратеров, возможно, в течение всего нескольких недель после их образования. Также не исключено, что ИИ поможет в поисках кратеров и на других планетах.