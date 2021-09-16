Якби Сахара стала пасовищем за місяць. Вчені знайшли причину масштабного цвітіння океану

Дослідники говорять, що розміри квітучого фітопланктону перевищили площу Австралії.

Вчені вважають, що масштабні лісові пожежі, як минулого року в Австралії, мають далекосяжні і довгострокові наслідки. Про це повідомляє Science Alert.

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Один із таких наслідків — гігантське за масштабами цвітіння фітопланктону, що перевищує площу Австралії, яке розташувалося в найпівнічніших водах Південного океану кілька років тому.

Такий викид органічного матеріалу — не найкраща ситуація для морських екосистем. Навпаки, величезна пляма організмів може перетворити океан на токсичний суп.

"Вибухове цвітіння фітопланктону може бути смертельним для тварин. Воно може залишати після себе "мертві зони" в прибережних районах", — говорить палеобіолог зі Шведського музею природної історії Кріс Гейс.

За словами дослідників, аерозолі в димі лісових пожеж, імовірно, послужили причиною масштабного цвітіння мікроводоростей. Вчені простежили, як шлейфи диму перетинали океани, щоб зв'язати їх із цвітінням фітопланктону.

Вчені відзначають, що значна концентрація заліза в димі могла бути поглинена мікроскопічними океанічними рослинами, що прискорило їхнє зростання. В результаті, з'явилася велика ділянка фітопланктону.

Додаткові дослідження показали, що рівень заліза в океані виріс у декілька разів в порівнянні зі стандартними показниками для цієї пори року. Реакція на додаткове джерело їжі була блискавичною.

"Прискорення зростання фітопланктону після того, як в Австралії почалися пожежі, було настільки швидким, що він відставав від пожеж всього на кілька тижнів, а в деяких випадках рахунок йшов на дні", — розповідає морський біогеохіміку із Університету Тасманії Якоб Вайс.

В іншому дослідженні група вчених з'ясувала, що близько 715 млн тонн вуглекислого газу було викинуто під час пожеж в Австралії.

В цей же час цвітіння фітопланктону працює як поглинач вуглецю. Дослідники вважають, що фітопланктон міг поглинути майже весь вуглекислий газ від пожеж.

Правда, на фотосинтез фітопланктону і вловлювання ним вуглецю впливає безліч факторів, серед яких світло й температура. Тому неможливо точно сказати, скільки вуглецю було поглинено.

Такі події, як пожежі в Австралії, серйозно впливають на іншу частину екосистеми Землі, вважають експерти.

"Розмір та швидкість цвітіння фітопланктону були еквівалентні перетворенню всієї Сахари на пасовища всього за кілька місяців. Це вказує на величезні наслідки, які несуть за собою пожежі за тисячі кілометрів від місця події", — підсумували вчені.

Деякі види фітопланктону є бактеріями, деякі — найпростішими організмами, а більшість — одноклітинними рослинами. Серед найпоширеніших видів: ціанобактерії, діатомові водорості, дінофлагелляти, зелені водорості і коколітофориди.

Як і наземні рослини, фітопланктон має хлорофіл, щоб захоплювати сонячне світло, використовуючи його в фотосинтезі. Фітопланктон споживає вуглекислий газ і виділяє кисень.

Тому зростання фітопланктону залежить від наявності вуглекислого газу, сонячного світла та інших поживних речовин. Серед поживних речовин можна назвати нітрати, фосфати, силікати і кальцій, в різних дозуваннях залежно від виду.