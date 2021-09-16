Если бы Сахара стала пастбищем за месяц. Ученые нашли причину масштабного цветения океана

Исследователи говорят, что размеры цветущего фитопланктона превысили площадь Австралии.

Ученые считают, что масштабные лесные пожары, как в прошлом году в Австралии, имеют далеко идущие и долгосрочные последствия. Об этом сообщает Science Alert.

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Одно из таких последствий – гигантское по масштабам цветение фитопланктона, превышающее площадь Австралии, которое расположилось в самых северных водах Южного океана несколько лет назад.

Такой выброс органического материала – не самая лучшая ситуация для морских экосистем. Напротив, огромное пятно организмов может превратить океан в токсичный суп.

"Взрывное цветение фитопланктона может быть смертельным для животных. Оно может оставлять после себя "мертвые зоны" в прибрежных районах", – говорит палеобиолог из Шведского музея естественной истории Крис Хейс.

По словам исследователей, аэрозоли в дыме лесных пожаров, вероятно, послужили причиной масштабного цветения микроводорослей. Ученые проследили, как шлейфы дыма пересекали океаны, чтобы связать их с цветением фитопланктона.

Ученые отмечают, что значительная концентрация железа в дыме могла быть поглощена микроскопическими океаническими растениями, что ускорило их рост. В результате, появился обширный участок фитопланктона.

Дополнительные исследования показали, что уровень железа в океане вырос в несколько раз в сравнении со стандартными показателями для этого времени года. Реакция на дополнительный источник пищи была молниеносной.

"Ускорение роста фитопланктона после того, как в Австралии начались пожары, было настолько быстрым, что он отставал от пожаров всего на несколько недель, а в некоторых случаях счет шел на дни", – рассказывает морской биогеохимик из Университета Тасмании Якоб Вайс.

В другом исследовании группа ученых выяснила, что около 715 млн тонн углекислого газа было выброшено во время пожаров в Австралии.

В это же время, цветение фитопланктона работает как поглотитель углерода. Исследователи полагают, что фитопланктон мог поглотить почти весь углекислый газ от пожаров.

Правда, на фотосинтез фитопланктона и улавливание им углерода влияет множество факторов, среди которых свет и температура. Поэтому невозможно точно сказать, сколько углерода было поглощено.

Такие события, как пожары в Австралии, оказывают серьезное влияние на остальную часть экосистемы Земли, считают эксперты.

"Размер и скорость цветения фитопланктона были эквивалентны превращению всей Сахары в пастбища всего за несколько месяцев. Это указывает на огромные последствия, которые несут за собой пожары за тысячи километров от места происшествия", – подытожили ученые.

Некоторые виды фитопланктона являются бактериями, некоторые – простейшими организмами, а большинство – одноклеточными растениями. Среди самых распространенных видов: цианобактерии, диатомовые водоросли, динофлагелляты, зеленые водоросли и кокколитофориды.

Как и наземные растения, фитопланктон имеет хлорофилл, чтобы захватывать солнечный свет, используя его в фотосинтезе. Фитопланктон потребляет углекислый газ и выделяет кислород.

Поэтому рост фитопланктона зависит от наличия углекислого газа, солнечного света и других питательных веществ. Среди питательных веществ можно назвать нитраты, фосфаты, силикаты и кальций, в разных дозировках в зависимости от вида.