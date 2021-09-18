Вчені розповіли, чому люди зазвичай дихають тільки однією ніздрею

У всіх людей є активна і пасивна ніздря. Активна дихає приблизно на 75% в той час, як пасивна — на 25%.

Якщо ви підійдете близько до дзеркала і видихнете через ніс, дзеркало запітніє. На його поверхні утворяться два сліди від кожної ніздрі. Однак один слід буде більше іншого, тому що люди дихають переважно через одну ніздрю, пише Live Science.

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Але чому так відбувається? Як зазначив доктор Майкл Беннінгер з клініки Клівленда люди завжди дихають приблизно на 75% однією ніздрею і на 25% — іншою. Протягом дня домінуюча ніздря змінюється. Це називається носовим циклом.

Хоча ми зазвичай цього не помічаємо, але під час носового циклу одна ніздря стає переповненою і, як підсумок, менше сприяє повітряному потоку, в той час як інша займає домінуючу позицію. Ніздрі чергують активність кожні 2 або 3 години.

"Ніхто точно не знає, чому виникає носовий цикл. Проте є одна популярна теорія, яка припускає, що цей цикл пов'язаний з тим, що дозволяє волозі накопичуватися з одного боку, щоб вона не ставала надто сухою", — зазначив Беннінгер.

Більшість людей навіть і не підозрюють про існування носового циклу. Однак він може стати більш помітним під час сну. Наприклад, якщо людина лежить на правому боці, то під дією сили тяжіння нижня ніздря — права, стане більш закладеною. Якщо носовий цикл визначить, що права ніздря в цей час більш закладена природним чином, то помітної зміни не відбудеться.

Але якщо в результаті носового циклу ліва ніздря виявилася більш закладеною, а права — закладеною через сон на боці, дихання стане утрудненим, і людина може прокинутися.

Зазвичай люди помічають носовий цикл тільки в тому випадку, якщо у них одна сторона носа постійно закладена. Таке може статися, якщо у людини викривлена носова перегородка, при якій стінка між ніздрями зміщена, в результаті чого вона тисне на одну зі сторін.

У деяких людей в носі також виростають м'які, безболісні нарости — так звані поліпи, які можуть викликати той же ефект. Хоча пухлини зустрічаються рідше, але вони теж можуть призводить до того, що ніс буде постійно закладений.

Але ось, що стосується закладеності носа під час застуди, то в цьому випадку носовий цикл ні до чого. Здебільшого під час хвороби закладені обидві ніздрі, тому людині буде важко дихати через ніс незалежно від того, в якій стадії циклу знаходяться його ніздрі.