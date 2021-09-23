Розмір морського льоду в Арктиці встановив черговий антирекорд, — NASA (відео)

Арктичний морський лід зменшувався в розмірах навесні та влітку цього року і досяг річного мінімуму у вересні.

За даними вчених із NASA це 12-й найменший розмір морського льоду в Арктиці за весь час спостережень, повідомляє Scitechdaily.

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Цьогоріч мінімальна площа арктичного морського льоду впала до 4,72 мільйонів квадратних кілометрів. Розмір морського льоду визначається як загальна площа, на якій концентрація льоду становить не менше 15%.

Нові дані, отримані із супутників, показують, що розмір льоду значно зменшився з тих пір, як супутники почали проводити постійні вимірювання в 1978 році. За останні 15 років — це найнижчий показник.

У NASA створили спеціальну візуалізацію процесів, які відбуваються в Арктиці, на основі даних Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), отриманих із супутника "SHIZUKU".

Щоліта арктичний крижаний покрив тане до певного мінімуму, перед тим як у холодний період року знову збільшиться в розмірах.

На візуалізації видно зміни розміру морського льоду в Арктиці від максимуму в березні 2021 року до мінімуму у вересні. Жовта межа показує середній мінімальний розмір за 30-річний період із 1981 по 2010 рік.

Що таке морський лід?

Морський лід — це заморожена вода океану. Він утворюється, росте і тане в океані. З іншого боку, айсберги, льодовики та шельфові льодовики плавають в океані, але беруть свій початок на суші. Більшу частину року морський лід зазвичай покритий снігом.

Чому арктичний морський лід важливий?

Морський лід в Арктиці зберігає прохолоду в полярних регіонах і сприяє пом'якшенню глобального клімату. 80% сонячного світла, яке потрапляє на морський лід, відбивається назад у космос. Влітку морський лід тане і замість того, щоб відбивати сонячне світло, там, де немає крижаного покриву, океан поглинає його. Океани нагріваються, і температура в Арктиці продовжує зростати.

Невелике підвищення температури на полюсах згодом призводить до ще більшого потепління, що робить полюси найбільш чутливими до зміни клімату регіонами на Землі. Зникнення морського льоду може прискорити глобальне потепління.