Размер морского льда в Арктике установил очередной антирекорд, - NASA (видео)

Арктический морской лед уменьшался в размерах весной и летом этого года и достиг годового минимума в сентябре.

По данным ученых из NASA это 12й самый маленький размер морского льда в Арктике за все время наблюдений, сообщает Scitechdaily

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В этом году минимальная площадь арктического морского льда упала до 4,72 миллиона квадратных километров. Размер морского льда определяется как общая площадь, на которой концентрация льда составляет не менее 15%.

Новые данные, полученные со спутников, показывают, что размер льда значительно уменьшился с тех пор, как спутники начали проводить постоянные измерения в 1978 году. За последние 15 лет — это самый низкий показатель.

В NASA создали специальную визуализацию происходящих в Арктике процессов на основе данных Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), полученных со спутника "SHIZUKU".

Каждое лето арктический ледяной покров тает до определенного минимума, перед тем как в холодный период года снова увеличится в размерах.

На визуализации видны изменения размера морского льда в Арктике от максимума в марте 2021 года до минимума в сентябре. Желтая граница показывает средний минимальный размер за 30-летний период с 1981 по 2010 год.

Что такое морской лед?

Морской лед — это замороженная вода океана. Он образуется, растет и тает в океане. С другой стороны, айсберги, ледники и шельфовые ледники плавают в океане, но берут свое начало на суше. Большую часть года морской лед обычно покрыт снегом.

Почему арктический морской лед важен?

Морской лед в Арктике сохраняет прохладу в полярных регионах и способствует смягчению глобального климата. 80% попадающего на морской лед солнечного света отражается обратно в космос. Летом морской лед тает и вместо того, чтобы отражать солнечный свет, там, где нет ледяного покрова, океан поглощает его. Океаны нагреваются, и температура в Арктике продолжает расти.

Небольшое повышение температуры на полюсах со временем приводит к еще большему потеплению, что делает полюса наиболее чувствительными к изменению климата регионами на Земле. Исчезновение морского льда может ускорить глобальное потепление.