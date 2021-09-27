Космічний телескоп Габбла зробив новий знімок спіральної галактики, але дещо випустив із уваги

Здається, що це звичайна галактика, але камера телескопа не бачить усіх подробиць.

Космічний телескоп Габбл за допомогою камери Wide Field Camera 3 (WFC3) зробив знімок спіральної галактики NGC 5728, яка розташована на відстані 130 млн світлових років від нас. Камера WFC3 прекрасно бачить області галактики, які випромінюють видиме й інфрачервоне світло. Але інші типи світла, які випромінює NGC 5728 для камери не помітні, повідомляє Scitechdaily.

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На цьому знімку галактика NCG 5728 має вигляяд звичайної спіральної галактики з перемичкою. Однак NGC 5728 є представницею сейфертівських галактик. Цей клас галактик отримує енергію від своїх активних ядер.

Галактика NGC 5728 відрізняється від інших галактик із активним ядром тим, що її дуже добре видно. Інші типи активних ядер, такі як квазари, випускають дуже багато випромінювання, тому майже неможливо спостерігати галактику з таким ядром. Також вони часто розташовані набагато далі від Землі, що теж ускладнює спостереження за ними.

[ + – ] Галактика NGC 5728. Фото: Apophis

Активне ядро ​​галактики NGC 5728 може насправді випромінювати деякий видиме й інфрачервоне світло, але воно може бути заблоковане пилом, що оточує ядро ​​галактики.

Сейфертівські галактики — одна з двох найбільших груп активних галактик, поряд із квазарами. У них є квазароподібні ядра (яскраві джерела електромагнітного випромінювання) з дуже високою поверхневою яскравістю, спектри яких показують сильні лінії випромінювання з високою іонізацією. Існує 6 типів сейфертівських галактик, описаних ученими.

Активне ядро галактики — це компактна область у центрі галактики, яка має вищу, ніж зазвичай, світність на ділянках електромагнітного спектра. Галактика, що має активне ядро, називається активною галактикою. Активні ядра галактик є найяскравішими джерелами електромагнітного випромінювання у Всесвіті.