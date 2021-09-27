Космический телескоп Хаббл сделал новый снимок спиральной галактики, но кое-что упустил из виду

Кажется, что это обычная галактика, но камера телескопа не видит всех подробностей.

Космический телескоп Хаббл с помощью камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) сделал снимок спиральной галактики NGC 5728, которая находится на расстоянии 130 млн световых лет от нас. Камера WFC3 прекрасно видит области галактики, которые излучают видимый и инфракрасный свет. Но другие типы света, которые излучает NGC 5728 для камеры не видны, сообщает Scitechdaily.

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На этом снимке галактика NCG 5728 выглядит обычной спиральной галактикой с перемычкой. Однако NGC 5728 является представителем сейфертовских галактик. Этот класс галактик получает энергию от своих активных ядер.

Галактика NGC 5728 отличается от других галактик с активным ядром тем, что ее очень хорошо видно. Другие типы активных ядер, такие как квазары, выпускают очень много излучения, поэтому почти невозможно наблюдать галактику с таким ядром. Также они часто находятся намного дальше от Земли, что тоже усложняет наблюдение за ними.

[ + – ] Галактика NGC 5728. Фото: ESA

Активное ядро галактики NGC 5728 может на самом деле излучать некоторый видимый и инфракрасный свет, но он может быть заблокирован пылью, окружающей ядро ​​галактики.

Сейфертовские галактики — одна из двух самых больших групп активных галактик, наряду с квазарами. У них есть квазароподобные ядра (яркие источники электромагнитного излучения) с очень высокой поверхностной яркостью, спектры которых показывают сильные линии излучения с высокой ионизацией. Существует 6 типов сейфертовских галактик, описанных учеными.

Активное ядро галактики — это компактная область в центре галактики, которая имеет более высокую, чем обычно, светимость на участках электромагнитного спектра. Галактика, имеющая активное ядро, называется активной галактикой. Активные ядра галактик являются наиболее яркими источниками электромагнитного излучения во Вселенной.