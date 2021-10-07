Пережити зустріч із зіркою. Учені розповіли, наскільки людина може наблизитися до Сонця

За словами дослідників, астронавти можуть наблизитися до зірки на приголомшливу відстань.

З усіх космічних тіл у нашій Сонячній системі Сонце — це об'єкт, від якого варто триматися якнайдалі, пише Popular Science.

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Хоча поверхня Сонця — найхолодніша частина зірки, воно горить за температури близько 5505° C, досить гаряче, щоб спопелити практично будь-яку матерію. Також воно є джерелом радіації. Не найкращі умови для подорожі.

Пілотовані місії навряд чи будуть відправлені до зірки в найближчому майбутньому (Марс у будь-якому випадку набагато цікавіший). Однак, з'ясувати, на яку мінімальну відстань зможе наблизитися людина, досить цікаво.

На подив, астронавти можуть підійти до Сонця набагато ближче, ніж багато хто припускає. Зірка розташована на відстані близько 149,6 млн км від Землі, і якщо уявити це у вигляді футбольного поля, то людина, яка стартує з одного краю, може пройти близько 86 м, перш ніж згорить. Варто зазначити, що в середньому довжина футбольного поля становить 100 м, а його ширина — 80 м.

"Технологія наших нинішніх скафандрів не розрахована на дальній космос", — зазначив інженер Ральф Макнатт.

Тепло, що виходить від Сонця, розсіюється з відстанню, але астронавт, дрейфуючи в космосі, почне з ним стикатися приблизно за 4,8 млн км від сонця.

"Тоді смерть астронавта була б питанням часу", — додав Макнатт.

За температури вище 120° С, костюм перетвориться в гарячу сауну, у людини почнеться зневоднення, а після настане смерть. Однак, подорожуючи на космічному кораблі, космонавти зможуть підібратися до нашої зірки набагато ближче.

Теплозахисний екран корабля розрахований на витримування температури до 2 593° C. Якби цей екран охопив весь корабель, астронавти могли б пролетіти на відстані 2 млн км від Сонця. Однак, цілісність екрану порушиться за температури вище 2 593° C, у результаті чого кабіна пілота почне плавитися.

"Я б порадив розвернутися від Сонця і повернутися назад задовго до цього моменту", — додав Макнатт.

За високої температури теплозахисний екран стане непридатним для використання, і космічний корабель згорить менш ніж за хвилину.

"Звичайно, наблизитися так близько до Сонця було б великим досягненням, але ризикувати ніхто не буде", — підсумували вчені.