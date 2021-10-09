На глибині 2900 км. Ядро Землі може виявитися зовсім не твердим

Дослідники зробили важливе відкриття, яке дозволить створити більш точну модель геомагнітного поля.

Протягом довгого часу вчені вважали, що внутрішнє ядро Землі тверде, на відміну від навколишнього його жидкометалевої області. Але нове дослідження поставило під сумнів цю теорію, пише Daily Mail.

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За словами дослідників, маса, яка формує магнітне поле Землі, містить залізо як в твердому, так і рідкому стані.

"Тверде" ядро Землі насправді складається з ряду рідких, м'яких і твердих структур ", — говорить керівник дослідження геофізик з Гавайського університету Ретт Батлер.

Експерти пояснюють, що структура Землі багатошарова і нагадує цибулину. Внутрішнє ядро із заліза і нікелю має радіус 1,2 тис. км, воно оточене рідким зовнішнім ядром з розплавленого нікелю і заліза товщиною близько 2,4 тис. км.

Зовнішнє ядро Землі оточує мантія, що складається з розплавлених порід і її товщина становить 2,8 тис. км. Зовнішнє ядро планети зверху покриває тонка кам'яниста кора.

[ + – ] Ядро Землі в розрізі

Оскільки внутрішнє ядро недоступе для дослідників, вони покладаються на єдиний доступний метод вивчення — землетруси.

"Сейсмологія надає єдиний прямий спосіб дослідження внутрішнього ядра і його процесів", — додає Батлер.

Коли сейсмічні хвилі проходять через різні шари Землі, змінюється їх швидкість, а також вони можуть по-різному відбиватися в залежності від мінералів, температури і щільності кожного шару.

Команда використовувала інформацію з сейсмометрів, а також суперкомп'ютер Japan's Earth Simulator для аналізу п'яти місць землетрусів.

"Наші моделі припускають наявність суміжних областей твердих, м'яких і рідких сплавів заліза у верхніх шарах внутрішнього ядра", — підкреслює автор дослідження.

Вчені стверджують, що таке відкриття дає важливу інформацію про динаміку на кордоні між внутрішнім і зовнішнім ядром.

"Це дозволить створити більш точну модель геомагнітного поля, яке захищає життя на Землі", — підсумували вчені.