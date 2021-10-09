На глубине 2900 км. Ядро Земли может оказаться вовсе не твердым

Исследователи сделали важное открытие, которое позволит создать более точную модель геомагнитного поля.

На протяжении долгого времени ученые считали, что внутреннее ядро Земли твердое, в отличие от окружающей его жидкометаллической области. Но новое исследование поставило под сомнение эту теорию, пишет Daily Mail.

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По словам исследователей, шарообразная масса, которая формирует магнитное поле Земли, содержит железо как в твердом, так и жидком состоянии.

"Твердое" ядро Земли на самом деле состоит из ряда жидких, мягких и твердых структур", – говорит руководитель исследования геофизик из Гавайского университета Ретт Батлер.

Эксперты объясняют, что структура Земли многослойная и напоминает луковицу. Внутреннее ядро из железа и никеля имеет радиус 1,2 тыс. км, оно окружено жидким внешним ядром из расплавленного никеля и железа толщиной около 2,4 тыс. км.

Внешнее ядро Земли окружает мантия, состоящая из расплавленных пород и ее толщина составляет 2,8 тыс. км. Внешнее ядро планеты сверху покрывает тонкая каменистая кора.

[ + – ] Ядро Земли в разрезе

Поскольку внутреннее ядро недоступно для исследователей, они полагаются на единственный доступный метод изучения – землетрясения.

"Сейсмология предоставляет единственный прямой способ исследования внутреннего ядра и его процессов", – добавляет Батлер.

Когда сейсмические волны проходят через разные слои Земли, изменяется их скорость, а также они могут по-разному отражать или преломляться в зависимости от минералов, температуры и плотности каждого слоя.

Команда использовала данный с сейсмометров, а также суперкомпьютер Japan's Earth Simulator для анализа пяти мест землетрясений.

"Наши модели предполагают наличие смежных областей твердых, мягких и жидких сплавов железа в верхних слоях внутреннего ядра", – подчеркивает автор исследования.

Ученые утверждают, что такое открытие дает важную информацию о динамике на границе между внутренним и внешним ядром.

"Это позволит создать более точную модель геомагнитного поля, которое защищает жизнь на Земле", – подытожили ученые.