Дводенний шторм. На Землі почалася геомагнітна буря рівня G2

За словами експертів, кілька днів тому Сонце викинуло у бік Землі корональні маси.

У понеділок, 11 жовтня, на Землі почалася геомагнітна буря через спалах, який стався на Сонці 9 жовтня. За словами вчених, геомагнітні бурі спостерігатимуться на Землі протягом сьогоднішнього дня, а також завтра, 12 жовтня. Про це повідомляє Wheatherboy.

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Центр прогнозування космічної погоди NOAA очікує геомагнітну бурю класу G2.

Сила геомагнітних бур оцінюється за шкалою від 1 до 5, в якій 1 клас — найслабший, а 5 — найсильніший. Але навіть найслабша буря класу G1 може доставити проблем, наприклад, викликати слабкі коливання в електромережі та незначно порушити роботу супутників.

Очікується, що справжня геомагнітна буря G2 викличе полярні сяйва в північних широтах на планеті.

[ + – ] Геомагнітна буря G2 викличе полярні сяйва в північних широтах Фото: магнитная буря

Сонце — основний фактор, що впливає на космічну погоду. Іноді, Сонце переживає бурхливий період, тоді зірка може посилати потоки заряджених частинок у всіх напрямках. Коли ці частинки стикаються із зовнішніми шарами атмосфери Землі, вони викликають північне та південне сяйво.

Корональні діри — це темні частини на Сонці, які є однією з основних рушійних сил космічної погоди. Згідно з NOAA, корональні діри виглядають темніше, тому що їхня температура нижча, ніж плазма навколо них. Ці ділянки на зірці є відкритими силовими лініями магнітного поля зірки.

[ + – ] Корональна діра на Сонці Фото: корональная дыра

Темні плями з'являються в зовнішній частині атмосфери Сонця, яку називають короною.

Сонячний вітер завжди омиває Землю, але корональні діри можуть посилювати цей потік. Зазвичай корональні діри з'являються на північному та південному полюсах Сонця, але іноді вони можуть досягати екватора. Такі корональні діри відправляють до Землі потужні та швидкі потоки сонячного вітру. Корональні діри створюють геомагнітні шторми класу G1-G2 і в найрідкісніших випадках G3 і вище.