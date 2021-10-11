Двухдневный шторм. На Земле началась геомагнитная буря уровня G2

По словам экспертов, несколько дней назад Солнце выбросило в сторону Земли корональную массу.

В понедельник, 11 октября, на Земле началась геомагнитная буря из-за вспышки, которая произошла на Солнце 9 октября. По словам ученых, геомагнитные бури будут наблюдаться на Земле на протяжении сегодняшнего дня, а также завтра, 12 октября. Об этом сообщает Wheatherboy.

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Центр прогнозирования космической погоды NOAA ожидает геомагнитную бурю класса G2.

Сила геомагнитных бурь оценивается по шкале от 1 до 5, в которой 1 класс – самый слабый, а 5 – самый сильный. Но даже самая слабая буря класса G1 может доставить проблем, например, вызвать слабые колебания в электросети и незначительно нарушить работу спутников.

Ожидается, что настоящая геомагнитная буря G2 вызовет полярные сияния в северных широтах на планете.

[ + – ] Геомагнитная буря G2 вызовет полярные сияния в северных широтах Фото: NOAA SWPC

Солнце – основной фактор, влияющий на космическую погоду. Иногда, Солнце переживает бурный период, тогда звезда может посылать потоки заряженных частиц во всех направлениях. Когда эти частицы сталкиваются с внешними слоями атмосферы Земли, они вызывают северное и южное сияние.

Корональные дыры – это темные области на Солнце, которые являются одной из основных движущих сил космической погоды. Согласно NOAA, корональные дыры выглядят темнее, потому как их температура ниже, чем окружающая их плазма. Эти участки на звезде представляют собой открытые силовые линии магнитного поля звезды.

[ + – ] Корональная дыра на Солнце Фото: ROyal Observatory of Belgium

Темные пятна появляются в самой внешней части атмосферы Солнца, которую называют короной.

Солнечный ветер всегда омывает Землю, но корональные дыры могут усиливать этот поток. Обычно корональные дыры появляются на северном и южном полюсах Солнца, но иногда они могут достигать экватора. Такие корональные дыры отправляют к Земле мощные и быстрые потоки солнечного ветра. Корональные дыры создают геомагнитные штормы класса G1-G2 и в самых редких случаях G3 и выше.