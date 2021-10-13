Згубний вплив космосу. В астронавтів МКС знайшли ознаки пошкодження мозку

Дослідження зразків крові астронавтів станції показується, що тривале перебування в космосі може серйозно підірвати здоров'я.

Результати вивчення зразків крові, взятих у російських астронавтів після довгого перебування на Міжнародній космічній станції (МКС), показали значне підвищення рівня декількох біомаркерів, які можуть вказувати на пошкодження мозку, повідомляє New Atlas.

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У новому дослідженні, присвяченому згубному впливу космосу, використовували дані 5 астронавтів-чоловіків, кожен з яких провів у космосі здебільшого 169 днів. Зразки крові у них брали перед поверненням на Землю, а потім ще кілька разів після повернення.

Біомаркер — вимірювальна речовина в організмі, присутність якої вказує на будь-яке явище, таке як хвороба, інфекція або вплив навколишнього середовища.

Що виявили в крові?

Фахівці вивчили 5 різних біомаркерів крові, кожен з яких, пов'язаний з будь-яким пошкодженням мозку. В астронавтів після повернення на Землю виявили значне підвищення рівня 3 біомаркерів:

тонкий поліпептидний нейрофіламент — білок, який кодується у людини геном NeFL;

гліальний фібрилярний кислий білок — білок, який кодується геном GFAP;

особливий тип бета-амілоїдного білка.

Учені вважають, що збільшення рівнів NeFL і GFAP може вказувати на тип нейродегенерації під назвою дезінтеграція аксонів. Підвищені рівні NeFL зараз досліджуються як спосіб виявлення найбільш ранніх стадій пошкодження мозку, пов'язаних із хворобою Альцгеймера. Аномальне накопичення бета-амілоїдних білків також є основною патологічною ознакою нейродегенерації Альцгеймера.

Фото: ISS

Що викликає порушення?

Генрік Зеттерберг, нейробіолог, із Гетеборзького університету, говорить, що дослідження було зосереджене тільки на наявності цих конкретних біомаркерів. Які саме аспекти космічних подорожей викликають цей потенційний збиток для мозку і які види когнітивних порушень можуть бути викликані цим пошкодженням, — це питання для майбутніх досліджень. Зеттерберг каже, що потрібно знайти відповіді на ці питання, перед тим, як космічні подорожі стануть звичайним явищем у майбутньому.

"Потрібно зрозуміти, чим викликані ці порушення. Це може бути невагомість, зміни в мозковій рідині або вплив стресу, пов'язаного із запуском і посадкою або можливо щось ще", — говорить учений.

Інші дослідження

Численні нещодавні дослідження астронавтів МКС показали, що перебування в космосі змінює обсяг білої речовини мозку. Самі астронавти говорять про погіршення зору після повернення на Землю. За словами вчених, це може бути пов'язано з впливом невагомості на спинномозкову рідину.

Також цьогоріч інша група вчених опублікувала результати дослідження, яке було присвячене впливу мікрогравітації, такій як на орбіті, на когнітивні здібності людини. Експеримент проводився на Землі в умовах штучної мікрогравітації. В учасників дослідження після двох місяців експерименту зафіксували очевидні зміни когнітивних здібностей.

Перші докази пошкоджень клітин мозку

За словами Зеттерберга, біомаркери з нового дослідження можна використовувати для моніторингу нейродегенерації під час космічних подорожей. Крім того, їх можна використовувати для оцінки ефективності будь-яких профілактичних заходів, які допоможуть зменшити шкоду, яка може бути пов'язана з тривалими міжпланетними подорожами.

"Ми вперше виявили конкретні докази пошкодження клітин мозку після космічних польотів", — говорить Зеттерберг.

"Потрібно більше досліджень, щоб зрозумілити причину таких порушень і дізнатися, як їм запобігти, коли польоти в космос стануть буденністю. І ці біомаркери можуть допомогти нам з'ясувати, як найкраще розв'язати проблему".