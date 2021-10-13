Пагубное влияние космоса. У астронавтов МКС нашли признаки повреждения мозга

Исследование образцов крови астронавтов станции показывается, что длительное пребывание в космосе может серьезно подорвать здоровье.

Результаты изучения образцов крови, взятых у российских астронавтов после долгого пребывания на Международной космической станции (МКС), показали значительное повышение уровня нескольких биомаркеров, которые могут указывать на повреждение мозга, сообщает New Atlas.

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В новом исследовании, посвященном пагубному влиянию космоса, использовали данные 5 астронавтов-мужчин, каждый из которых провел в космосе в среднем 169 дней. Образцы крови у них брали перед возвращением на Землю, а потом еще несколько раз после возвращения.

Биомаркер — измеримое вещество в организме, присутствие которого указывает на какое-либо явление, такое как болезнь, инфекция или воздействие окружающей среды.

Что обнаружили в крови?

Специалисты изучили 5 разных биомаркеров крови, каждый из которых, связан с каким-либо повреждением мозга. У астронавтов после возвращения на Землю выявили значительное повышение уровня 3 биомаркеров:

Тонкий полипептидный нейрофиламент — белок, кодируемый у человека геном NeFL

Глиальный фибриллярный кислый белок — белок, кодируемый геном GFAP

Особый тип бета-амилоидного белка

Ученые полагают, что увеличение уровней NeFL и GFAP может указывать на тип нейродегенераци под названием дезинтеграция аксонов. Повышенные уровни NeFL сейчас исследуются как способ обнаружения самых ранних стадий повреждения мозга, связанных с болезнью Альцгеймера. Аномальное накопление бета-амилоидных белков также является основным патологическим признаком нейродегенерации Альцгеймера.

Фото: NASA

Что вызывает нарушения?

Хенрик Зеттерберг, нейробиолог, из Гетеборгского университета, говорит, что исследование было сосредоточено только на наличии этих конкретных биомаркеров. Какие именно аспекты космических путешествий вызывают этот потенциальный ущерб для мозга и какие виды когнитивных нарушений могут быть вызваны этим повреждением, — это вопросы для будущих исследований. Зеттерберг говорит, что нужно найти ответы на эти вопросы, перед тем, как космические путешествия станут обычным явлением в будущем.

"Нужно понять, чем вызваны эти нарушения. Это может быть невесомость, изменения в мозговой жидкости или влияние стресса, связанного с запуском и посадкой или может быть-что-то еще", — говорит ученый.

Другие исследования

Многочисленные недавние исследования астронавтов МКС показали, что пребывание в космосе меняет объем белого вещества мозга. Сами астронавты говорят об ухудшении зрения после возвращения на Землю. По словам ученых, это может быть связано с влиянием невесомости на спинномозговую жидкость.

Также в этом году другая группа ученых опубликовала результаты исследования, которое было посвящено влиянию микрогравитации, такой как на орбите, на когнитивные способности человека. Эксперимент проводился на Земле в условиях искусственной микрогравитации. У участников исследования после двух месяцев эксперимента обнаружили явные изменения когнитивных способностей.

Первые доказательства повреждений клеток мозга

По словам Зеттерберга, биомаркеры из нового исследования можно использовать для мониторинга нейродегенерации во время космических путешествий. Кроме того, их можно использовать для оценки эффективности любых профилактических мер, которые помогут уменьшить ущерб, который может быть связан с длительными межпланетными путешествиями.

"Мы впервые обнаружили конкретные доказательства повреждения клеток мозга после космических полетов", — говорит Зеттерберг.

"Нужно больше исследований, чтобы понят причину таких нарушений и узнать, как их предотвратить, когда полеты в космос станут обыденностью. И эти биомаркеры могут помочь нам выяснить, как лучше всего решить проблему".