Вчені з'ясували, чи могли б люди вижити в суворих пустелях планети Арракіс із "Дюни"

Вчені змоделювали клімат на планеті та зробили кілька дуже цікавих відкриттів.

Дія фільму "Дюна", заснованого на серії однойменних фантастичних романів Френка Герберта, відбувається у далекому майбутньому на пустельній планеті Арракіс. Герберт створив настільки деталізований світ, що дуже легко уявити себе мешканцем пустельної планети. Вчені, які займаються моделюванням клімату, вирішили з'ясувати, чи змогла б людина вижити на цій планеті, якби вона існувала. За словами вчених, на більшій частині Арракіса можна жити, хоч і в дуже складних умовах, повідомляє Sciencealert.

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Як створювалася модель Арракіса?

Алекс Фарнсворт та Себастьян Стейніг із Брістольського університету, а також Майкл Фарнсворт з Шефілдського університету вирішили створити кліматичну модель, яку на Землі використовують для прогнозування погоди та змін клімату. Для того щоб така модель показала точні дані, потрібно ввести в програму необхідні дані про все, що може впливати на погодні умови: від форми рельєфу до сили сонячного світла та складу атмосфери. Ці дані вчені взяли з романів Герберта та спеціальної "Енциклопедії Дюни". Звідси вчені також отримали дані про орбіту Арракіса, яка схожа на земну, а також дані про склад атмосфери.

Здебільшого вона дуже схожа на ту, яка є на Землі, хоч і з меншим вмістом вуглекислого газу, кажуть дослідники. Найбільша різниця між атмосферою Землі та Арракіса – це концентрація озону. На Землі в нижніх шарах атмосфери дуже мало озону, всього близько 0,000001 відсотка. На Арракісі його 0,5 відсотка. Озон важливий, оскільки він приблизно в 65 разів ефективніший для нагрівання атмосфери, ніж CO2.

[ + – ] Модель клімату планети Арракіс Фото: ScienceAlert

Клімат Арракіса згідно з моделюванням

У книгах і фільмах Арракіс – це планета з палючим сонцем і пустелями з піску. Однак ближче до полярних регіонів клімат змінюється і стає гостиннішим, але моделювання показало інший варіант, кажуть дослідники.

У нашій моделі Арракіса в тропіках у найтепліші місяці температура сягає +45°C, а в найхолодніші місяці не опускається нижче +15°C. Найекстремальніші температури спостерігаються в середніх широтах і полярних регіонах. Влітку тут температура піднімається до +70°C на поверхні піску. Взимку температура опускається до -40°C у середніх широтах і до -75°C на полюсах, кажуть вчені.

За книгою на Арракісі не йдуть дощі. Але модель припускає, що вони будуть, хоч і в невеликій кількості. І йтимуть вони лише у вищих широтах влітку та восени лише в горах. У книзі також йдеться про те, що на півночі є полярна крижана шапка. Але саме тут книги, можливо, найбільше відрізняються від моделі, яка передбачає, що літні температури розтоплять будь-який полярний лід, а взимку не буде снігопадів для створення крижаної шапки.

[ + – ] Кадр із фільму Дюна (2021) Фото: ScienceAlert

Гарячий, але жити можна

Якщо припустити, що люди, схожі на показаних у фільмі, мають таку ж термостійкість, що і земляни, то тропіки будуть найбільш придатною для проживання ділянкою, кажуть вчені.

Середні широти, де проживає більшість людей на Арракісі, насправді найнебезпечніші через спеку. Згідно з моделлю, у низинах середньомісячні температури часто перевищують +50-60°C, а максимальні денні температури навіть вище. Такі температури смертельно небезпечні для людини, кажуть дослідники.

Дюна

"Дюна" — це фантастичний роман американського письменника Френка Герберта, який був опублікований у 1965 році. Цей роман став першою частиною серії наступних творів, які написав як сам Герберт, і його послідовники. Нагадуємо, що дія у книзі відбувається у далекому майбутньому в галактичній Імперії. Одним із головних місць у книзі є планета Арракіс, де видобувають особливу речовину, необхідну для міжзоряних польотів.

2021 року на екрани вийшов фільм Дені Вільньова "Дюна". Хоча фільм і не зібрав достатньо грошей у прокаті, щоб бути беззбитковим, критики та інвестори залишилися задоволені результатом.