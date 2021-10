Ученые выяснили, могли бы люди выжить в суровых пустынях планеты Арракис из "Дюны"

Ученые смоделировали климат на планете и сделали несколько очень интересных открытий.

Действие фильма "Дюна", основанного на серии одноименных фантастических романов Фрэнка Герберта, происходит в далеком будущем на пустынной планете Арракис. Герберт создал настолько детализированный мир, что очень легко представить себя жителем пустынной планеты. Ученые, которые занимаются моделированием климата, решили выяснить, смог бы человек выжить на этой планете, если бы она существовала. По словам ученых, на большей части Арракиса можно жить, хотя и в очень сложных условиях, сообщает Sciencealert.

Как создавалась модель Арракиса?

Алекс Фарнсворт и Себастьян Стейниг из Бристольского университета, а также Майкл Фарнсворт из Шеффилдского университета, решили создать климатическую модель, которую на Земле используют для прогнозирования погоды и изменений климата. Для того, чтобы такая модель показала точные данные, нужно ввести в программу необходимые данные обо всем, что может влиять на погодные условия: от формы рельефа до силы солнечного света и состава атмосферы. Эти данные ученые взяли из романов Герберта и специальной "Энциклопедии Дюны". Отсюда ученые также почерпнули данные об орбите Арракиса, которая похожа на земную, а также данные о составе атмосферы.

По большей части, она очень похожа на ту, которая есть на Земле, хотя и с меньшим содержанием углекислого газа, говорят исследователи. Самая большая разница между атмосферой Земли и Арракиса — это концентрация озона. На Земле в нижних слоях атмосферы очень мало озона, всего около 0,000001 процента. На Арракисе его 0,5 процента. Озон важен, поскольку он примерно в 65 раз более эффективен для нагревания атмосферы, чем CO2.

[ + – ] Модель климата планеты Арракис Фото: ScienceAlert

Климат Арракиса согласно моделированию

В книгах и фильмах Арракис – это планета с палящим солнцем и пустынями из песка. Однако ближе к полярным регионам климат меняется и становится более гостеприимным, но моделирование показало другой вариант, говорят исследователи.

В нашей модели Арракиса в тропиках в самые теплые месяцы температура достигает +45 ° C, а в самые холодные месяцы не опускается ниже +15 °C. Самые экстремальные температуры наблюдаются в средних широтах и ​​полярных регионах. Летом здесь температура подымается до + 70 ° C на поверхности песка. Зимой температура опускается до -40 °C в средних широтах и ​​до -75 ° C на полюсах, говорят ученые.

По книге на Арракисе не идут дожди. Но модель предполагает, что они будут, хоть и в небольшом количестве. И идти они будут только в более высоких широтах летом и осенью только в горах. В книге также говорится о том, что на севере есть полярная ледяная шапка. Но именно здесь книги, возможно, больше всего отличаются от модели, которая предполагает, что летние температуры растопят любой полярный лед, а зимой не будет снегопадов, для создания ледяной шапки.

[ + – ] Кадр из фильма Дюна (2021) Фото: ScienceAlert

Горячий, но жить можно

Если предположить, что люди, похожие на показанных в фильме, обладают такой же термостойкостью, что и земляне, то тропики будут наиболее пригодной для проживания областью, говорят ученые.

Средние широты, где проживает большинство людей на Арракисе, на самом деле самые опасные из-за жары. Согласно модели, в низинах среднемесячные температуры часто превышают +50-60 °C, а максимальные дневные температуры даже выше. Такие температуры смертельно опасны для человека, заключают исследователи.

Дюна

"Дюна" — это фантастический роман американского писателя Фрэнка Герберта, который был опубликован в 1965 году. Этот роман стал первой частью из серии последующих произведений, которые написал как сам Герберт, так и его последователи. Напоминаем, что действие в книге происходит в далеком будущем в галактической Империи. Одним из главных мест в книге является планета Арракис, где добывают особое вещество, необходимое для межзвездных полетов.

В 2021 году на экраны вышел фильм Дени Вильнева "Дюна". Хотя фильм и не собрал достаточно денег в прокате, чтобы быть безубыточным, критики и инвесторы остались довольны получившимся результатом.