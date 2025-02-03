Арракис и Татуин в реальном мире: ученые объяснили, что будет не так с этими планетами

Исследователи из NASA проанализировали пустынные миры, как из научно-фантастических фильмов.

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Могут ли настоящие планеты, похожие на выдуманные Татуин или Арракис, в реальности оказаться обитаемыми. В NASA проанализировали этот вопрос и дали на него свой ответ, пишет SlashFilm.

Для жизни необходима вода – это общепризнанный факт. Но недавно ученые из NASA выяснили, что вода необходима не только для появления жизни и ее процветания, но и для стабильности в планетарном масштабе. Данные проекта NASA Habitable Worlds Observatory показывают, что вода необходима для стабильности целых экосистем.

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В первую очередь вода стабилизирует колебания температуры на планете, а без этого не получится создать пригодные условия для жизни. Вместо этого на планете будут резкие перепады температуры. Как с эффектом "проблемы трех тел", планета будет проходить через стабильные и нестабильные периоды, когда окружающая среда будет разительно меняться.

"Такие засушливые или полностью сухие планеты, на которых воды – меньше одного земного океана, могут быть очень распространенными во Вселенной. Мы выяснили, что существует пороговое количество воды, которое необходимо для того, чтобы климат на планете оставался стабильным", — говорит аспирант Вашингтонского университета Хаскелл Триг Уайт-Джианеллс.

Ученая добавляет, что даже если планета фактически находится в "обитаемой зоне", ей все равно необходимо определенное количество воды, чтобы атмосфера оставалась стабильной. Уайт-Джианеллс принимала участие в создании модели эволюции пустынных планет.

Модель показала, что жизнь скорее всего не сможет появиться на планете, где существуют резкие колебания температуры, когда уровень воды на планете падает ниже необходимого.

Другая проблема заключается в том, что то немного количество воды, которое может быть на пустынных планетах, долго там не задержится.

К примеру, Земля может поддерживать стабильный климат на протяжении миллиардов лет. В это же время, если на другой планете воды будет меньше, то она в конечном итоге, потеряет всю свою воду. Такая потеря сделает невозможными такие базовые задачи, как регулирование уровня углекислого газа. Последующий за этим процесс опустынивания уничтожит любую местную жизнь, потому как температуры на планете достигнут предела.

Несмотря на то, что местные виды, такие как песчаные черви, фримены или джавы не могли бы появиться на Арракисе или Татуине, такие планеты могли бы быть колонизированы.

Напомним, ученые выяснили, могли бы люди выжить в суровых пустынях планеты Арракис из "Дюны". Ученые смоделировали климат на планете и сделали несколько очень интересных открытий.