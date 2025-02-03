Арракіс й Татуїн у реальному світі: вчені пояснили, що буде не так із цими планетами

Дослідники з NASA проаналізували пустельні світи, наче з науково-фантастичних фільмів.

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Чи можуть справжні планети, схожі на вигадані Татуїн або Арракіс, у реальності виявитися населеними. У NASA проаналізували це питання і дали на нього свою відповідь, пише SlashFilm.

Для життя необхідна вода — це загальновизнаний факт. Але нещодавно вчені з NASA з'ясували, що вода необхідна не тільки для появи життя та його процвітання, а й для стабільності в планетарному масштабі. Дані проєкту NASA Habitable Worlds Observatory показують, що вода необхідна для стабільності цілих екосистем.

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Насамперед вода стабілізує коливання температури на планеті, а без цього не вийде створити придатні умови для життя. Замість цього на планеті будуть різкі перепади температури. Як з ефектом "проблеми трьох тіл", планета буде проходити через стабільні та нестабільні періоди, коли навколишнє середовище буде разюче змінюватися.

"Такі посушливі або повністю сухі планети, на яких води — менше одного земного океану, можуть бути дуже поширеними у Всесвіті. Ми з'ясували, що існує порогова кількість води, яка необхідна для того, щоб клімат на планеті залишався стабільним", — каже аспірантка Вашингтонського університету Хаскелл Тріг Вайт-Джіанеллс.

Вчена додає, що навіть якщо планета фактично перебуває в "населеній зоні", їй все одно необхідна певна кількість води, щоб атмосфера залишалася стабільною. Вайт-Джіанеллс брала участь у створенні моделі еволюції пустельних планет.

Модель показала, що життя найімовірніше не зможе з'явитися на планеті, де існують різкі коливання температури, коли рівень води на планеті падає нижче за необхідний.

Інша проблема полягає в тому, що та невелика кількість води, яка може бути на пустельних планетах, довго там не затримається.

Наприклад, Земля може підтримувати стабільний клімат протягом мільярдів років. Водночас, якщо на іншій планеті води буде менше, то вона в кінцевому підсумку втратить всю свою воду. Така втрата унеможливить такі базові завдання, як регулювання рівня вуглекислого газу. Наступний за цим процес опустелювання знищить будь-яке місцеве життя, тому що температури на планеті досягнуть межі.

Попри те, що місцеві види, як-от піщані черв'яки, фрімени або джави, не могли б з'явитися на Арракісі або Татуїні, такі планети могли б бути колонізовані.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чи могли б люди вижити в суворих пустелях планети Арракіс із "Дюни". Учені змоделювали клімат на планеті та зробили кілька дуже цікавих відкриттів.