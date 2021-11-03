Пекельна пора року. Учені прогнозують екстремальну спеку в Європі щоліта

За словами експертів, якщо не скоротити викиди вуглецю до 2030 року, то літня катастрофа в Європі 2021 року буде щорічною.

Літо цього року було найспекотнішим за всю історію спостережень у Європі, коли середня температура була приблизно на 1°C вище за норму. Учені підрахували, що за останні 150 років очікувана поява такого спекотного літа не перевищувала одного разу на 10 000 років. Але з 90-х років минулого століття, коли збільшилася кількість викидів вуглецю і продовжує зростати, очікувана частота різко зросла до одного разу на три роки, повідомляє The Guardian.

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Спека назавжди, якщо не вжити заходів

Новий статистичний аналіз — це чергове нагадування світовим лідерам, які зібралися на саміт COP26 у Глазго, Шотландія, що глобальне потепління несе величезну загрозу людству. За словами вчених, якщо не скоротити викиди вуглецю до 2030 року і не досягти повного припинення їх до 2050 року, рекордна літня спека 2021 року буде щорічним явищем до кінця 21 століття.

"Екстремально високі температури — це наша нова реальність. У серпні на Сицилії було встановлено європейський температурний рекорд +48,8°C. COP26 — це відмінна можливість почати робити необхідні кроки зі скорочення викидів вуглецю", — каже Петтері Таалас, голова Всесвітньої метеорологічної організації ООН.

У новому дослідженні глобальної зміни клімату вчені використали 14 кліматичних моделей, щоб розрахувати, як часто повторюватиметься рекордно спекотне літо 2021 року під впливом людини і без. Моделі охоплювали період із червня по серпень та територію всієї Європи аж до Єкатеринбурга в Росії.

[ + – ] Повені захлеснули Європу влітку 2021 року, які стали результатом глобальної зміни клімату. Фото: NYT

Пожежі, повені й так щороку

У 20 столітті, за словами вчених, ймовірна частота появи такого літа без різкої зміни клімату дорівнювала не більше одного разу на 10 тисяч років. Також учені кажуть, що в зв'язку з підвищенням температури різко зростає частота появи пожеж і повеней, які захлеснули Європу влітку 2021 року.

"Новий аналіз показує, що чим швидше ми скоротимо викиди парникових газів, тим більша ймовірність того, що ми зможемо уникнути катастрофічних наслідків", — каже Пітер Стотт із Метеорологічної служби Великобританії.

[ + – ] Лісові пожежі стали масовим явищем на півдні Європи влітку 2021 року. Фото: The Guardian

"Нове дослідження — це ще одне нагадування про те, що собою являє підвищення глобальної температури, яка є зараз, на 1,2°C. Я навіть боюся уявити, що буде, якщо влітку температура підвищиться на 2,7°C", — каже Фрідеріка Отто з Імперського коледжу Лондона.

Дослідження чітко показує, що екстремально спекотне літо цього року було наслідком антропогенної зміни клімату внаслідок спалювання викопного палива й іншої діяльності людини, каже Боб Ворд із Лондонської школи економіки.

"Подібна спека може спостерігатися в Європі протягом наступних як мінімум 30 років, поки світ повністю не припинить викиди парникових газів", — говорить Ворд.