Відхилення небезпечні для здоров'я. Вчені назвали точний час, коли потрібно лягати спати

У новому дослідженні вчені показують взаємозв'язок між часом відходу до сну та зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

За словами вчених, регулярний здоровий сон безпосередньо пов'язаний із нашим здоров'ям. І якщо лягати спати щодня в період між 22 та 23 годинами, то це знизить ризик проблем із серцем, повідомляє New Atlas.

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Декілька попередніх досліджень показали, що, якщо спати менше 6 годин на добу, це збільшує ризик ранньої смерті від розвитку серцево-судинних захворювань, а щоденний нерегулярний сон може подвоїти ризик розвитку хвороб серця. У новому дослідженні вчені з Ексетерського університету в Англії з'ясували, у який час краще лягає спати, щоб уникнути проблем із серцево-судинною системою.

Хід дослідження

Автори дослідження вивчили дані 88 тисяч осіб, чий час сну та неспання відстежувалося за допомогою акселерометра на зап'ястя протягом 7 днів. Учені провели анкетування учасників, щоб отримати дані про їхній вік, спосіб життя, фізичне здоров'я, також вони отримали інформацію про те, чи курять учасники експерименту, про їхні індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Також учені отримали інформацію про нерегулярність сну, про час засинання та пробудження й про тривалість сну протягом 24 годин. За кілька років учені знову провели нові спостереження, але для цього обрали 3172 особи з попередньої вибірки, щоб виявити наявність серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження

У результаті вчені з'ясували, що ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була на 25% вищою в тих, хто лягав спати опівночі або пізніше, ніж у тих, хто лягав спати в період між 22:00 і 22:59. У тих, хто лягав у період із 23:00 до 23:59 ризик захворіти був на 12% вищим.

Фото: trump1

"Наша робота показує, що є оптимальний час для відходу до сну і відхилення можуть бути небезпечними для здоров'я", — каже Девід Пленс із Ексетерського університету.

За словами вчених, ризик появи серцево-судинних захворювань при порушенні режиму сну був більший у жінок, хоча причини цього поки не зрозумілі.

Результати не остаточні

Але вчені кажуть, що, можливо, на підвищений ризик появи серцево-судинних захворювань уплинули й інші фактори, адже минуло кілька років із початкового моніторингу. Але це дослідження додало ваги теорії про те, що здоровий сон може бути ключем до здорового серця.

"Хоча наші результати не показують явного причинно-наслідкового зв'язку, час відходу до сну є потенційним фактором для збільшення ризику появи хвороб серця. Якщо наші результати підтвердяться в інших дослідженнях, то таким чином можна буде знизити ризик захворювань", — говорить Пленс.