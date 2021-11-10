Отклонения опасны для здоровья. Ученые назвали точное время, когда нужно ложиться спать

В новом исследовании ученые показывают взаимосвязь между временем отхода ко сну и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых регулярный здоровый сон напрямую связан с нашим здоровьем. И если ложиться спать ежедневно в период между 22 и 23 часами, то это снизит риск проблем с сердцем, сообщает New Atlas.

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Несколько предыдущих исследований показали, что, если спать меньше 6 часов в сутки, то это увеличивает риск ранней смерти от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а ежедневный нерегулярный сон может удвоить риск развития болезней сердца. В новом исследовании ученые из Эксетерского университета в Англии выяснили в какое время лучше ложится спать, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ход исследования

Авторы исследования изучили данные 88 тысяч человек, чье время сна и бодрствования отслеживалось с помощью акселерометра на запястье в течение 7 дней. Ученые провели анкетирование участников, чтобы получить данные об их возрасте, образе жизни, физическом здоровье, также они получили информацию о том, курят ли участники эксперимента, об их индексе массы тела, артериальном давлении и уровне холестерина. Также ученые получили информацию о нерегулярности сна, о времени засыпания и пробуждения, и о продолжительности сна в течении 24 часов. Через несколько лет ученые снова провели новые наблюдения, но для этого выбрали 3172 человека из предыдущей выборки, чтобы выявить наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования

В результате ученые выяснили, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 25% выше у тех, кто ложился спать в полночь или позже, чем у тех, кто ложился спать в период времени между 22:00 и 22:59. У тех, кто ложился в период с 23:00 до 23:59 риск заболеть был на 12% выше.

Фото: Time

"Наша работа показывает, что есть оптимальное время для отхода ко сну и отклонения могут быть опасными для здоровья", — говорит Дэвид Плэнс из Эксетерского университета.

По словам ученых риск появления сердечно-сосудистых заболеваний при нарушении режима сна был больше у женщин, хотя причины этого пока не ясны.

Результаты не окончательные

Но ученые говорят, что возможно на повышенный риск появления сердечно-сосудистых заболеваний повлияли и другие факторы, ведь прошло несколько лет с первоначального мониторинга. Но это исследование добавило веса теории о том, что здоровый сон может быть ключом к здоровому сердцу.

"Хотя наши результаты не показывают явной причинно-следственной связи, время отхода ко сну является потенциальным фактором для увеличения риска появления болезней сердца. Если наши результаты подтвердятся в других исследованиях, то таким образом можно будет снизить риск заболеваний", — говорит Плэнс.