Знайдено найдавнішу легенду: предки людей розповідали її біля вогнищ в Африці 100 тис. років тому

Вік давньої легенди, яка передавалася з вуст в уста, вдалося підрахувати за допомогою зірок.

У грудні в небі стає особливо помітним скупчення зірок, відоме як Плеяди або "сім сестер". Але цікаво те, що в скупченні видно лише шість зірок, пише IFL Science.

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У багатьох культурах по всьому світу зоряне скупчення називають "сімома сестрами", а також розповідають дуже схожі одна на одну легенди. Після ретельного вивчення вчені припускають, що всі ці історії народилися близько 100 тис. років тому, коли зоряне скупчення мало зовсім інакший вигляд.

У грецькій міфології Плеяди народилися від могутнього титана Атласа, який тримав на плечах небо та не міг захистити дочок. Для того, щоб урятувати дівчат від мисливця Оріона, Зевс перетворив сестер на зірки. Але одна з семи сестер закохалася в смертного та зникла з поля зору, тому на небі видно лише шістьох.

Подібну історію розповідали аборигени в Австралії. Мисливець-Оріон також фігурує в легендах австралійських аборигенів, який зазіхнув на сімох сестер. За словами антропологині Дейзі Бейтс, люди з центральної Австралії вважали Оріона "мисливцем за жінками", особливо за Плеядами. У багатьох легендах аборигенів говориться, що одна з переслідуваних сестер померла, або ховається, або була викрадена, що знову пояснює відсутність сьомої зірки.

Такі ж історії про втрачену сестру зустрічаються в культурах Європи, Африки, Азії, Індонезії, у корінних американців і австралійських аборигенів. Багато культур спочатку вказують, що Плеяд було сім, але пізніше додають, що одна з них зникла.

У новому дослідженні, яке очікує публікації в науковому журналі Springer, схоже, було знайдено відповідь на загадку. Автори дослідження пишуть, що всі сучасні люди походять від наших предків, які жили в Африці та пізніше мігрували в усі куточки планети близько 100 тис. років тому. Можливо, легенду про "сім сестер" перші люди принесли з собою та передавали з уст в уста.

Крім цього, астрономічні виміри за допомогою космічного телескопа Gaia показують, що скупчення Плеяд дуже повільно рухається небом. Одна з них, зірка Плейона, зараз дуже близька до зірки Атлас, так що тепер вони мають вигляд однією зірки.

[ + – ] Тепер дві зірки Плеяд мають вигляд однієї. Фото: звезды плеяды

Але якщо відмотати час на 100 тис. років тому, то Плейона була розташована далі за Атлас і була видна неозброєним оком. Із цього випливає, що 100 тис. років тому люди справді бачили "сім сестер".

Дослідники також припускають, що історія про сім сестер і Оріона настільки старі, що наші предки розповідали їх біля багать в Африці близько 100 тис. років тому.