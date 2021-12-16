Не буди лихо. Учені дізналися, як організм блокує "сплячі" ракові клітини

Особлива форма колагену, яку виробляють ракові клітини, здатна знижувати їхню активність і блокувати поширення по організму. Коли колаген "виснажується" — людина хворіє або відбувається ремісія раку.

За словами вчених із медичного комплексу Маунт-Сінай у Нью-Йорку, білок колаген, який виробляє організм, може заблокувати поширення ракових клітин. Самі клітини виділяють форму колагену, яка змушує їх перебувати в "сплячому" стані та не поширюватися по тілу. Ракова пухлина стає небезпечною, коли виснажується колаген, повідомляє Study Finds.

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У процесі дослідження, яке вчені проводили на мишах і людях, стало зрозуміло, що підвищення рівня певної форми білка колагену, який виробляють ракові клітини, зупиняє поширення злоякісних утворень. Колаген не дає раковим клітинам стати небезпечними для організму, запобігає рецидивам і появі метастаз.

Учені імплантували ракові клітини людини мишам, а потім ввели колаген III типу. Цей білок покривав ракові клітини, блокував їх розвиток і змушував знову переходити у стан спокою.

"Якщо отримати більше інформації про ракові клітини, які перебувають у стані спокою і розробити ліки, які блокуватимуть розвиток цих клітин, можна буде запобігти рецидиву, поширенню метастаз і зрештою дійти ремісії раку", — каже автор дослідження Хосе Браво-Кордеро.

Питання, чому ракові клітини протягом довгого часу чекають свого часу, щоб завдати шкоди організму, приводило вчених у безвихідь. Але тепер цю загадку розкрито, і є можливість розробити лікування раку на основі колагену, кажуть дослідники.

[ + – ] Ракові клітини. Ілюстрація. Фото: SciTechDaily

За словами вчених, колаген присутній у позаклітинному матриксі, який становить основу сполучної тканини та визначає фізичні властивості тканин, враїовуючи пухлини.

Здебільшого люди помирають від раку тому, що згубні ракові клітини поширюються тілом. І це може статися навіть через кілька років після видалення ракової пухлини. Якщо застосувати колаген для блокування розвитку ракових клітин та їх поширення, то можна дійти ремісії раку, каже Браво-Кордеро.

Колаген — основний складник сполучної тканини та найпоширеніший білок у тілі людини. Майже третина всіх білків — це колаген. Він відіграє важливу роль у формуванні кісткових тканин і шкіри. Організм виробляє ендогенний колаген, але з віком це виробництво сповільнюється. Особливо скорочується його кількість після 30 років. Додатковими негативними факторами, що впливають на низький рівень колагену, є куріння, ультрафіолетове випромінювання, стреси, а також зловживання цукром і вуглеводами.

Раніше Фокус повідомляв, що за допомогою нового винаходу вченим уперше вдалося зменшити пухлину мозку. Це сталося за допомогою неінвазивного шолома, який використовує коливання магнітного поля зменшення ракової пухлини людини.