Менше за площу Іспанії. Найменше астрономічне тіло має "невидимий" океан

Нагрів від гравітації Сатурна розтоплює внутрішню частину супутника, тому вчені вважають, що під зовнішньою крижаною оболонкою Мімас може бути цілий океан.

Астрономи вважають, що під 30-кілометровою товщею льоду на поверхні супутника Сатурна тече океан. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Мімас — найближчий з "великих" супутників Сатурна, вважається найменшим астрономічним тілом. Через самогравітацію він зберігає круглу форму.

На зображеннях супутника немає натяку на присутність води. Але американські астрономи з Південно-Західного дослідницького інституту в Колорадо провели моделювання, за результатами якого можна припустити, що вода на Мімасі все-таки є глибоко під кілометрами льоду.

Вимірювання, які зробили співробітники NASA за допомогою космічного апарату "Кассіні", вказують на те, що під поверхнею супутника може бути певний обсяг води, але поки що ця гіпотеза не підтверджена.

У процесі нового дослідження вчені вивчили наявні дані щодо розміру й того, як Мімас формувався, щоб встановити, чи достатньо внутрішнього тепла цього космічного тіла, щоб розтопити лід.

[ + – ] Під поверхнею супутника Сатурна може бути певний обсяг води, але поки що гіпотеза не підтверджена.

Мімас, також називають Сатурн-1, через те, що він знаходиться ближче за інших супутників до Сатурна, загальна його поверхня — трохи менше площі Іспанії.

На його поверхні немає тріщин або будь-яких інших свідчень танення.

"Якщо поглянути на таке маленьке космічне тіло, як Мімас, воно здасться лише великим крижаним каменем, — пояснює Алісса Роден, авторка нового дослідження. — Якщо порівняти Мімас з іншими крижаними супутниками, то теж не можна буде говорити про наявність океану".

[ + – ] Мімас відкрили у 1789 році

Проте вчені провели моделювання того, як внутрішня частина супутника може нагріватися під дією гравітації Сатурна і як це впливає на зовнішню крижану оболонку.

З'ясувалося, що такого нагріву достатньо для підтримки в рідкому стані цілого океану глибиною 28 кілометрів нижче обмерзлої поверхні.

Супутник Сатурна Мімас

У 1789 році англійський астроном Вільям Гершель помітив це тіло в об'єктиві оптичного телескопа.

Під час місії космічного апарату "Кассіні" було отримано його детальні зображення.

З діаметром 396 кілометрів Мімас вважається двадцятим за розміром супутником Сонячної системи. Крім того, він і найменший із відомих космічних тіл.

У нього округла форма гравітації, а поверхня покрита кратерами.

Низька щільність свідчить про те, що майже повністю складається з водяного льоду.

Раніше Фокус повідомляв, що на Урані та Нептуні йдуть дощі з алмазів. Наземні експерименти показали, що на двох крижаних гігантах можуть йти "діамантові" дощі. Надалі вчені планують надіслати туди космічний апарат.