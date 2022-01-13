Меньше площади Испании. Самое маленькое астрономическое тело имеет "невидимый" океан
Нагрев от гравитации Сатурна растапливает внутреннюю часть спутника, поэтому ученые считают, что под внешней ледяной оболочкой Мимаса может быть целый океан.
Астрономы считают, что под 30-километровой толщей льда на поверхности спутника Сатурна течет океан. Об этом сообщает The Daily Mail.
Мимас — ближайший из "больших" спутников Сатурна, считается самым маленьким астрономическим телом. Из-за самогравитации он сохраняет круглую форму.
На изображениях спутника нет и намека на присутствие воды. Но американские астрономы из Юго-Западного исследовательского института в Колорадо провели моделирование, по результатам которого можно допустить, что вода на Мимасе все же есть — глубоко под километрами льда.
Измерения, которые сделали сотрудники НАСА с помощью космического аппарата "Кассини", указывают на то, что под поверхностью спутника может присутствовать определенный объем воды, но пока эта гипотеза не подтверждена.
В ходе нового исследовании ученые изучили имеющиеся данные относительно размера и того, как Мимас формировался, чтобы установить, будет ли достаточно внутреннего тепла этого космического тела, чтобы растопить лед.
Мимас, также называют Сатурн-1, из-за того, что он находится ближе остальных спутников к Сатурну, общая его поверхность — немногим меньше площади Испании.
На его поверхности нет трещин или же каких-либо других свидетельств таяния.
"Если взглянуть на такое маленькое космическое тело, как Мимас, оно покажется лишь большим ледяным камнем, — объясняет Алисса Роден, автор нового исследования. — Если сравнить Мимас с другими ледяные спутниками, то тоже нельзя будет говорить о наличии океана".
Однако ученые провели моделирование того, как внутренняя часть спутника может нагреваться под действием гравитации Сатурна, и как это влияет на внешнюю ледяную оболочку.
Выяснилось, что такого нагрева достаточно для поддержания в жидком состоянии целого океана глубиной 28 километров ниже обледеневшей поверхности.
Спутник Сатурна Мимас
В 1789 году английский астрономом Уильямом Гершель заметил это тело в объективе оптического телескопа.
Во время миссии космического аппарата "Кассини" были получены его детальные изображения.
С диаметром 396 километров Мимас считается двадцатым по величине спутником Солнечной системы. Кроме того, он и самый маленький из известных космических тел.
У него округлая из-за собственной гравитации форма, а поверхность покрыта кратерами.
Низкая плотность указывает на то, что он почти полностью состоит из водяного льда.
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