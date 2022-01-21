Вакцина від коронавірусу існує з 2003 року: чому її не використовували на початку пандемії

Творці дешевої вакцини від атипової пневмонії (SARS), розробленої ще в 2003 році, у стислий термін адаптували її для захисту від коронавірусу SARS-CoV-2, але не отримали підтримки та фінансування.

У новій статті для ScienceAlert Морін Ферран із Рочестерського технологічного інституту США ділиться своїми роздумами щодо нової революційної вакцини, яка може змінити правила гри на ринку вакцинації. Вакцину CORBEVAX створили ще в 2003 році під час спалаху атипової пневмонії, яка викликає інший варіант коронавірусу, ніж Covid-19. Але, за словами експертів, проти SARS-CoV-2 ця вакцина також є ефективною. А ще вона дешевша за інші аналоги і її можуть отримати мільярди людей, які потребують вакцинації.

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У той час, як у деяких країнах уже застосовують бустерні дози вакцин, а в інших пропонують колоти четверту дозу, мільйони людей у бідних країнах не можуть отримати доступ до вакцин. Але Морін Ферран із Рочестерського технологічного інституту стверджує, що вакцина, яка була створена ще в 2003 році, може допомогти розширити доступ до вакцинації тим, хто цього потребує.

Хто зробив вакцину CORBEVAX?

Перший варіант вакцини CORBEVAX створили в 2003 році Марія Елена Боттацці та Пітер Хотез із приватного коледжу Baylor College of Medicine у Г'юстоні, штату Техас. На той час у світі стався спалах атипової пневмонії, який викликає інший вид коронавірусу. Епідемія атипової пневмонії тривала недовго і про цю вакцину забули. У 2019 році вчені змінили шипоподібний білок у складі вакцини, який викликав би імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2, і вакцина від Covid-19 була готова до використання.

Найцікавіше те, що вчені з Техасу не змогли викликати інтерес в уряду США, щоб він профінансував розробку вакцини від Covid-19. І це незважаючи на те, що сама вакцина була більш передовою, ніж нові мРНК-вакцини.

CORBEVAX має перевагу перед такими вакцинами. Її легко виробляти в набагато більших масштабах, ніж інші вакцини, вона дешевша і її можна зберігати в звичайному холодильнику.

Потрібно згадати, що вчених під час розробки вакцини не цікавили фінансовий зиск чи необхідність патентування своєї розробки. Їхню роботу профінансували американські філантропи і ця вакцина спочатку замислювалася, як та, до якої матимуть доступ усі люди.

Фото: Gazzetta del Sud

Як діє вакцина CORBEVAX?

Усі вакцини проти Covid-19 вчать імунну систему розпізнавати вірус і готувати організм до атаки. Вакцина CORBEVAX є білковою субодиничною вакциною. У ній використовується нешкідливий фрагмент шипоподібного білка коронавірусу, який стимулює та готує імунну систему до майбутніх зіткнень із вірусом.

На відміну від трьох вакцин, схвалених у США — мРНК-вакцин Pfizer і Moderna та вірусної векторної вакцини Johnson & Johnson, які дають організму інструкції про те, як виробляти шипоподібний білок, — CORBEVAX доставляє шиповидний білок безпосередньо в організм. Як й інші схвалені мРНК-вакцини COVID-19, CORBEVAX також вимагає двох доз.

Велике клінічне випробування в США показало, що вакцина безпечна, добре переноситься і більш ніж на 90% ефективна в запобіганні симптоматичним інфекціям. Вакцина отримала дозвіл на екстрене використання в Індії, й очікується, що інші країни, що розвиваються, підуть за цим прикладом.

Вакцину COBREVAX вироблятиме в Індії Biological E. Limited, найбільший виробник вакцин у цій країні. Починаючи з лютого 2022 року в компанії планують виробляти не менше 100 млн доз щомісяця. Уряд Індії замовив 300 мільйонів доз CORBEVAX, і BioE планує зробити понад 1 мільярд щеплень для людей у країнах, що розвиваються.

Для контексту: США й інші країни G7 зобов'язалися пожертвувати понад 1,3 мільярдів доз вакцин проти COVID, але відправлено лише 591 мільйон доз. Ці цифри означають, що якщо BioE зможе виробити 1,3 мільярди доз CORBEVAX, як і планувалося, ця вакцина охопить більше людей, ніж ті, котрі були вакциновані тим, що було пожертвувано та доставлено найбагатшими країнами

"Навіть країни з невеликим доходом зможуть виробляти і розповсюджувати цю вакцину. Це одна з найдешевших і найдоступніших вакцин на сьогодні", — пише Ферран.

Розробка загальнодоступних вакцин, таких як CORBEVAX, є важливим першим кроком у вакцинації всього світу і припинення цієї пандемії, підсумовує вчений.