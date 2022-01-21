Вакцина от коронавируса существует с 2003 года: почему ее не использовали в начале пандемии

Создатели дешевой вакцины от атипичной пневмонии (SARS), разработанной еще в 2003 году, в сжатые сроки адаптировали ее для защиты от коронавируса SARS-CoV-2, но не получили поддержки и финансирования.

В новой статье для ScienceAlert Морин Ферран из Рочестерского технологического института, США делится своими размышлениями по поводу новой революционной вакцины, которая может изменить правила игры на рынке вакцинации. Вакцину CORBEVAX создали еще в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии, которую вызывает другой вариант коронавируса, чем Covid-19. Но, по словам экспертов, против SARS-CoV-2 эта вакцина также эффективна. А еще она дешевле других аналогов и ее могут получить миллиарды людей, которые нуждаются в вакцинации.

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В то время, как в некоторых странах уже применяют бустерные дозы вакцин, а в других предлагают колоть четвертую дозу, миллионы людей в бедных странах не могут получить доступ к вакцинам. Но Морин Ферран из Рочестерского технологического института утверждает, что вакцина, которая была создана еще в 2003 году может помочь расширить доступ к вакцинации тем, кто в этом нуждается.

Кто создал вакцину CORBEVAX?

Первый вариант вакцины CORBEVAX создали в 2003 году Мария Элена Боттацци и Питер Хотез из частного колледжа Baylor College of Medicine в Хьюстоне, штата Техас. В то время в мире произошла вспышка атипичной пневмонии, которую вызывает другой вид коронавируса. Эпидемия атипичной пневмонии длилась недолго и об этой вакцине забыли. В 2019 году ученые изменили шиповидный белок в составе вакцины, который бы вызывал иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, и вакцина от Covid-19 была готова к использованию.

Самое интересное, что ученые из Техаса не смогли вызвать интерес у правительства США, чтобы оно профинансировало разработку вакцины от Covid-19. И это несмотря на то, что сама вакцина была намного более передовой, чем новые мРНК-вакцины.

CORBEVAX имеет преимущество перед такими вакцинами. Ее легко производить в гораздо больших масштабах, чем другие вакцины, она более дешевая и ее можно хранить в обычном холодильнике.

Нужно вспомнить, что ученых при разработке вакцины не интересовала финансовая выгода или необходимость патентирования своей разработки. Их работу профинансировали американские филантропы и эта вакцина изначально задумывалась, как та, к которой будут иметь доступ все люди.

Фото: Gazzetta del Sud

Как действует вакцина CORBEVAX?

Все вакцины против Covid-19 учат иммунную систему распознавать вирус и готовить организм к атаке. Вакцина CORBEVAX представляет собой белковую субъединичную вакцину. В ней используется безвредный фрагмент шиповидного белка коронавируса, который стимулирует и готовит иммунную систему к будущим столкновениям с вирусом.

В отличие от трех вакцин, одобренных в США – мРНК-вакцин Pfizer и Moderna и вирусной векторной вакцины Johnson & Johnson, которые дают организму инструкции о том, как производить шиповидный белок, – CORBEVAX доставляет шиповидный белок непосредственно в организм. Как и другие одобренные мРНК-вакцины от COVID-19, CORBEVAX также требует двух доз.

Крупное клиническое испытание в США показало, что вакцина безопасна, хорошо переносится и более чем на 90% эффективна в предотвращении симптоматических инфекций. Вакцина получила разрешение на экстренное использование в Индии, и ожидается, что другие развивающиеся страны последуют этому примеру.

Вакцину COBREVAX будет производить в Индии Biological E. Limited, крупнейший производитель вакцин в этой стране. Начиная с февраля 2022 года в компании планируют производить не менее 100 млн доз ежемесячно.Правительство Индии заказало 300 миллионов доз CORBEVAX, и BioE планирует произвести более 1 миллиарда прививок для людей в развивающихся странах.

Для контекста: США и другие страны G7 обязались пожертвовать более 1,3 миллиарда доз вакцин против COVID, но было отправлено только 591 миллион доз. Эти цифры означают, что если BioE сможет произвести 1,3 миллиарда доз CORBEVAX, как и планировалось, эта вакцина охватит больше людей, чем те, которые были вакцинированы тем, что было пожертвовано и доставлено самыми богатыми странами

"Даже страны с небольшим доходом смогут производить и распространять эту вакцину. Это одна из самых дешевых и самых доступных вакцин на сегодня", — пишет Ферран.

Разработка общедоступных вакцин, таких как CORBEVAX, представляет собой важный первый шаг в вакцинации всего мира и прекращении этой пандемии, заключает ученый.