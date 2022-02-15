Бракує вільного місця на диску: вчені пояснили, чому з віком погіршується пам'ять

Дослідники висунули теорію того, що з часом мозок людини виявляється переповненим спогадами.

Дослідники з'ясували, що мозок людей похилого віку відводить більше місця для спогадів, які були накопичені за безліч прожитих років. Кожного разу, коли людина звертається до своїх спогадів, мозок витрачає більше часу на навігацію в надто великому архіві даних. Про це повідомляє Daily Mail.

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Автори дослідження з Гарвардського та Колумбійського університетів вважають, що з віком людям стає важче справлятися з інформацією, яка більше не є актуальною.

"Старі люди безперечно, набагато краще знають світ, але демонструють низьку продуктивність епізодичної пам'яті в порівнянні з молодими людьми. Ми припускаємо, що цей парадокс можна частково пояснити "захаращеною" пам'яттю в людей похилого віку", — пишуть вчені у своєму дослідженні.

Через перенасичену спогадами пам'ять люди в похилому віці звертаються до надмірного архіву пам'яті.

"У свою чергу, це створює труднощі в пошуку цільової інформації, а також негативно впливає на виконання завдань епізодичної та робочої пам'яті", — додають експерти.

Незважаючи на це, багатий життєвий досвід також може значною мірою стимулювати творчі здібності та допомагає з прийняттям рішень.

"Наші дані говорять про те, що в людей похилого віку креативність не тільки зберігається, а й посилюється з часом, залежно від багатої пам'яті", — йдеться в дослідженні.

Також накопичені спогади допомагають людям похилого віку приймати рішення. Наприклад, при виконанні когнітивних завдань люди похилого віку більшою мірою покладаються на накопичені знання, ніж люди в молодому віці.

Учені сподіваються, що подальші дослідження допоможуть знайти вихід для людей із пам'яттю, переповненою спогадами.

"У майбутніх дослідженнях ми зможемо вивчити як негативний, так і позитивний уплив "захаращеної" пам'яті, щоб покращити якість повсякденного життя", – підсумували автори дослідження.