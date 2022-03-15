Вчені з'ясували, що давній наскельний живопис створювався дітьми

Нове дослідження вчених показує, що древній наскальний живопис був насправді сімейним груповим заняттям, а не одиночним чоловічим.

Нове дослідження вчених змінює уявлення про створення творів мистецтва за часів палеоліту. Як зазначають експерти, діти або навіть малюки могли стояти за деякими з ранніх відомих у світі видів мистецтва, пише Artnet news.

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Знахідки показують, що древній наскельний живопис був насправді сімейним груповим заняттям, а чи не одиночним чоловічим. У межах нового дослідження вчені з Кембриджського університету та Університету Кантабрії (Іспанія) вивчили 180 відбитків рук, створених в іспанських печерах близько 20 000 років тому.

У дослідженні використовувалися 3D моделі малюнків рук в іспанських печерах Ель-Кастільо, Мальтрав'єсо, Фуенте-де-Салін, Фуенте-дель-Тручо та Ла-Гама. Ці доісторичні зображення були зроблені шляхом видування пігментів через порожню тростину або кістку на руки, прикладені до стіни печери — процес, який зробив контури трохи більшими, ніж самі руки.

[ + – ] A) Процес проведення вимірювань за допомогою фотографій. B) Відбитки руки, що залишилися в рамках експерименту. C) Експериментальна тривимірна модель відбитка руки. D) Сучасний зразок відсканованих рук

Враховуючи цю різницю, дослідники виявили, що близько 25% слідів рук були недостатньо великими, щоб належати дорослим чи підліткам. Вони припустили, що сліди залишили дітьми віком від 2 до 12 років.

"Як показало наше дослідження, художня діяльність не була заняттям, пов'язаним виключно з чоловіками, як вважалося досі", — розповіла провідна авторка дослідження Вероніка Фернандес-Наварроджикал.

Оскільки діти не могли досить сильно видувати пігмент, щоб створювати сліди, можна припустити, що батьки чи інші дорослі їм допомагали. Як вважають дослідники, живопис міг бути важливою громадською діяльністю для народів палеоліту.

Зараз Фернандес-Наварроджикал працює над подальшим аналізом слідів рук, щоб визначити, чи несуть жести, зроблені на деяких зображеннях, якийсь сенс. Вона підозрює, що зігнуті пальці на деяких силуетах рук, які з'являються у повторюваних візерунках, могли використовуватися як форма невербальної мови.

Вчені також вважають, що діти є авторами набору стародавніх відбитків рук та ніг, знайдених у Тибеті минулого року, які були зроблені від 169 000 до 226 000 років тому.