Ожиріння скорочує тривалість життя: вчені назвали точну цифру

Дослідження проводилося протягом 50 років, у якому брали участь близько 30 тисяч людей.

Учені з'ясували, що люди з ожирінням у середньому віці помирали на 5 років раніше. Такий висновок було зроблено на основі спостережень за 30 тис. осіб протягом 50 років, пише Daily Mail.

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Дослідження показало, що з нормальною вагою помирали в середньому у віці 82,3 років. Люди з максимальним ожирінням, у яких індекс маси тіла становив понад 40 ІМТ, вмирали в близько 77,7 року. Навіть люди з помірним ожирінням втрачали близько 2 років свого життя.

Експерти з Північно-Західного університету в Чикаго не назвали конкретних причин, через які помирали люди з ожирінням, але зазначили, що найчастіше вони страждають на захворювання, що супроводжують ожиріння.

Як відомо, надмірна вага призводить до запалення й утворення жирових відкладень в артеріях, а це створює навантаження на серце й інші життєво важливі органи.

Ще у 2015 році команда вчених із Чикаго зібрала дані про медстрахування 29 621 особи, старших за 65 років. Спочатку ці люди були відібрані для довгострокового дослідження в 1960-х та 1970-х роках.

У підсумку до грудня 2015 року близько 13 тис. учасників дослідження померли.

Для аналізу показників смерті учасників розділили на групи, виходячи з їхнього індексу маси тіла. Дослідники дійшли висновку, що чим товщі були люди, тим меншою була тривалість їхнього життя.

Люди з тяжкою формою ожиріння доживали до 77,7 року, тоді як люди з початковою стадією ожиріння жили до 80,8 року.

Такі висновки були опубліковані в науковому журналі JAMA Network Open. У документі вчені також наголошують, що люди з ожирінням або надмірною вагою мали довгострокові проблеми зі здоров'ям, а отже, і найгіршу якість життя.

Наприклад, люди з важким ожирінням витрачають на боротьбу з хворобами трохи більше 10 років свого життя, а люди із зайвою вагою – 9,8 року. Люди без зайвої ваги боролися з різними захворюваннями протягом 7,22 року.