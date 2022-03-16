Експрес на вічному двигуні. Вчені створюють електропотяг, який заряджатиме гравітація

Перший у світі "потяг-нескінченність" перезаряджатиме свої електричні батареї під час гальмування, використовуючи силу гравітації.

Учені й інженери з австралійської компанії Fortescue Future Industries розпочали розробку першого у світі потяга, який отримуватиме енергію від сили гравітації. На цю розробку в компанії планують витратити 50 млн доларів протягом наступних двох років, повідомляє Daily Mail.

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У компанії Fortescue Future Industries хочуть створити потяг, якому не потрібно буде зупинятися для заряджання своїх електричних батарей, оскільки в нього буде постійне джерело енергії.

Потяг заряджатиме свої батареї під час спусків на своєму шляху. За словами вчених, тертя при гальмуванні створюватиме електричну енергію, і теоретично поїзд перевозитиме вантажі та пасажирів без зупинки.

Новий потяг із робочою назвою Infinity Train (потяг-нескінченність) рухатиме сила гравітації. У компанії Fortescue Future Industries вважають, що перший свій рейс він зможе виконати вже наприкінці цього десятиліття.

Як працюватиме новий поїзд?

Поїзд отримує енергію від електричної батареї;

Вона перезаряджається за рахунок гравітаційної енергії, що генерується на спусках залізничної мережі;

Тертя при гальмуванні для уповільнення поїзда регенерує електрику.

Проєкт нового потяга схожий на локомотив, який був показаний у фільмі 2013 року "Крізь сніг". За сюжетом, у майбутньому після глобальної катастрофи, коли на планеті настала вічна зима, всі люди, які вижили, живуть у потязі, який без зупинки їде навколо Землі.

[ + – ] Трейлер фильму "Крізь сніг"

Компанія Fortescue Future Industries хоче усунути необхідність використання дизельних двигунів і створити мережу транспортних засобів, які не забруднюють довкілля.

[ + – ] Сюжет фільму "Крізь сніг" заснований на серії французьких коміксів Le Transperceneige Фото: Daily Mail

За словами Ендрю Форреста, засновника компанії Fortescue Future Industries, нові потяги зможуть допомогти різко скоротити викиди парникових газів уже до кінця цього десятиліття, коли запуск Infinity Train планується.