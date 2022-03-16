Експрес на вічному двигуні. Вчені створюють електропотяг, який заряджатиме гравітація
Перший у світі "потяг-нескінченність" перезаряджатиме свої електричні батареї під час гальмування, використовуючи силу гравітації.
Учені й інженери з австралійської компанії Fortescue Future Industries розпочали розробку першого у світі потяга, який отримуватиме енергію від сили гравітації. На цю розробку в компанії планують витратити 50 млн доларів протягом наступних двох років, повідомляє Daily Mail.
У компанії Fortescue Future Industries хочуть створити потяг, якому не потрібно буде зупинятися для заряджання своїх електричних батарей, оскільки в нього буде постійне джерело енергії.
Потяг заряджатиме свої батареї під час спусків на своєму шляху. За словами вчених, тертя при гальмуванні створюватиме електричну енергію, і теоретично поїзд перевозитиме вантажі та пасажирів без зупинки.
Новий потяг із робочою назвою Infinity Train (потяг-нескінченність) рухатиме сила гравітації. У компанії Fortescue Future Industries вважають, що перший свій рейс він зможе виконати вже наприкінці цього десятиліття.
Як працюватиме новий поїзд?
- Поїзд отримує енергію від електричної батареї;
- Вона перезаряджається за рахунок гравітаційної енергії, що генерується на спусках залізничної мережі;
- Тертя при гальмуванні для уповільнення поїзда регенерує електрику.
Проєкт нового потяга схожий на локомотив, який був показаний у фільмі 2013 року "Крізь сніг". За сюжетом, у майбутньому після глобальної катастрофи, коли на планеті настала вічна зима, всі люди, які вижили, живуть у потязі, який без зупинки їде навколо Землі.
Компанія Fortescue Future Industries хоче усунути необхідність використання дизельних двигунів і створити мережу транспортних засобів, які не забруднюють довкілля.
За словами Ендрю Форреста, засновника компанії Fortescue Future Industries, нові потяги зможуть допомогти різко скоротити викиди парникових газів уже до кінця цього десятиліття, коли запуск Infinity Train планується.