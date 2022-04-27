Удень випаровується навіть титан. Учені розуміються на непростому кліматі "гарячих Юпітерів"

За словами експертів, різниця між денною та нічною температурою на планетах становить 700 градусів за Цельсієм.

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Учені поступово розкривають таємниці "гарячих Юпітерів", цього разу їм вдалося з'ясувати, як змінюється температура на планетах залежно від часу доби. Про це повідомляє Daily Mail.

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Гарячі Юпітери є газовими гігантами, які роблять повний оберт навколо своєї зірки, як правило, менш ніж за 10 днів. Через таку близькість до батьківських зірок планети нагріваються до кількох сотень і навіть тисяч градусів за Цельсієм.

У межах найбільшого дослідження атмосфер екзопланет учені з Лондонського університету з'ясували, наскільки відрізняються нічна та денна сторони гарячих Юпітерів.

Удень температура на газових гігантах становить від 1200 до 2700 градусів за Цельсієм. Такої температури достатньо, щоб випарувати більшу частину металів, включаючи титан. Але вночі температура на гарячих Юпітерах падає на сотні градусів за Цельсієм.

За словами експертів, у середньому температурна різниця між ніччю та днем становить близько 700 градусів за Цельсієм.

Незважаючи на те, що в Сонячній системі немає гарячих Юпітерів, вони досить поширені поза її межами. Наприклад, зі знайдених 5 тис. екзопланет понад 300 є гарячими Юпітерами.

У новому дослідженні вчені також з'ясували, що багато газових гігантів термічно перевернуто атмосферу. Тобто на цих планетах температура атмосфери збільшується з висотою, а не зменшується, як це відбувається в атмосфері Землі.

Мабуть, такий ефект дає наявність металевих елементів, що поглинають світло зірки та нагрівають атмосферу планет.

Учені виявили, що на деяких планетах було не так багато води, як очікувалося. З цього випливає, що частина знайдених гарячих Юпітерів сформувалася інакше, але цей процес поки що не зрозумілий.

Дослідники впевнені, що найкраще розуміння екзопланет допоможе розібратися в еволюції нашої власної Сонячної системи.