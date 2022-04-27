Днем испаряется даже титан. Ученые разбираются в непростом климате "горячих Юпитеров"

По словам экспертов, разница между дневной и ночной температурой на планетах составляет 700 градусов по Цельсию.

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Ученые постепенно раскрывают тайны "горячих Юпитеров", в этот раз им удалось выяснить, как меняется температура на планетах в зависимости от времени суток. Об этом сообщает Daily Mail.

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Горячие Юпитеры являются газовыми гигантами, которые делают полный оборот вокруг своей звезды, как правило, менее чем за 10 дней. Из-за такой близости к родительским звездам планеты нагреваются до нескольких сотен и даже тысяч градусов по Цельсию.

В рамках крупнейшего исследования атмосфер экзопланет ученые из Лондонского университета выяснили, насколько отличаются ночная и дневная стороны горячих Юпитеров.

Днем температура на газовых гигантах составляет от 1200 до 2700 градусов по Цельсию. Такой температуры достаточно, чтобы испарить большую часть металлов, включая титан. Но ночью температура на горячих Юпитерах падает на сотни градусов по Цельсию.

По словам экспертов, в среднем температурная разница между ночью и днем составляет около 700 градусов по Цельсию.

Несмотря на то, что в Солнечной системе нет горячих Юпитеров, они довольно распространены за ее пределами. Например, из найденных 5 тыс. экзопланет более 300 являются горячими Юпитерами.

В новом исследовании ученые также выяснили, что у многих газовых гигантов термически перевернута атмосфера. То есть на этих планетах температура атмосферы увеличивается с высотой, а не уменьшается, как это происходит в атмосфере Земли.

Видимо, такой эффект дает наличие металлических элементов, которые поглощают свет звезды и нагревают атмосферу планет.

Ученые обнаружили, что на некоторых планетах было не так много воды, как ожидалось. Из этого следует, что часть найденных горячих Юпитеров сформировалась иначе, но этот процесс пока не ясен.

Исследователи уверены в том, что лучшее понимание экзопланет поможет разобраться в эволюции нашей собственной Солнечной системы.