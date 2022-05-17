Пробирає до кісток. На Землі досягнута температура нижча, ніж у космосі

У підземному прискорювачі частинок у Каліфорнії стало холодніше, ніж у більшій частині Всесвіту.

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Вченим з Національної прискорювальної лабораторії SLAC, США, вдалося за допомогою рентгенівського лазера на вільних електронах LCLS II охолодити рідкий гелій до температури -271,15 градуса за Цельсієм або 2 Кельвіна. Це всього на 2 градуси Цельсія вище за абсолютного нуля (-273,15 градуса Цельсія) з якого рух частинок припиняється. Таке холодне середовище має вирішальне значення для прискорювача, тому що за таких низьких температур прискорювач стає надпровідним і може прискорювати електрони практично з нульовою втратою енергії, повідомляє Live Science.

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Навіть у порожніх регіонах космосу не так холодно, оскільки вони заповнені реліктовим випромінюванням, яке залишилося після Великого вибуху, і воно має однорідну температуру — мінус 270,15 градуса за Цельсієм або 3 Кельвіни.

"Тепер надпровідний прискорювач, який працює з рентгенівським лазером LCLS-II, досяг своєї робочої температури й може прискорювати електрони зі швидкістю в 1 мільйон імпульсів на секунду, що є світовим рекордом", — говорить Ендрю Беррілл з Національної прискорювальної лабораторії SLAC.

За словами вченого, тепер лазер LCLS-II зможе виробляти рентгенівські імпульси, які в середньому в 10 тисяч разів яскравіші, ніж у його попередника. Ці лазерні імпульси дозволять ученим побачити з високою деталізацією, як електрони та атоми взаємодіють у матерії.

[ + – ] Національна прискорювальна лабораторія SLAC Фото: wikipedia

Для того, щоб досягти такої низької температури у прискорювачі, вченим довелося використати дуже низький тиск.

"На рівні моря вода кипить за температури 100 градусів Цельсія, але температура кипіння залежить від тиску. Наприклад, у кухонній скороварці тиск вищий, і вода кипить за температури 121°C, а на висоті, де тиск нижчий, вода кипить за нижчої температури. З гелієм відбувається майже те саме. З атмосферним тиском гелій кипітиме за температури -268,95 градуса Цельсія або 4,2 Кельвіна. Але щоб зменшити температуру, потрібен тиск всього 1/30 атмосферного", — прискорювальної лабораторії SLAC.

Щоб досягти таких показників, вчені використовували спеціальне кріогенне обладнання. Гелій у своєму звичайному стані — це інертний газ, який є другим за поширеністю елементом у Всесвіті після водню. В нього найнижча температура кипіння серед усіх відомих речовин.

[ + – ] Світіння гелію в газорозрядній трубці Фото: wikipedia

"За температури 2 Кельвіна рідкий гелій стає надтекучим, цей стан гелію називається гелій-2, і він має дуже незвичайні властивості. Наприклад, він проводить тепло в сотні разів ефективніше за мідь, і має настільки низьку в'язкість, що її неможливо виміряти", — Каже Фов.

За словами вчених, досягнута температура в прискорювачі поки є найнижчою з очікуваних. Досягти нижчих показників можна, і вони відрізнятимуться лише на частки градуса від абсолютного нуля, але цей лазер на це не здатний.

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